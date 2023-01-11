華爾街吸金惡霸如何設局? 史上最大「龐氏騙局」 高息投資陷阱總能騙人

近日，Netflix推出華爾街吸金惡霸馬多夫（Bernard Madoff）的紀錄片，這部謎你影集訪問多位受惠者、員工、吹哨人及執法人員，嘗試重新勾劃出馬多夫是如何鋪陣騙局，受害人又如何上當。

馬多夫曾是華爾街著名金融經紀人、前納斯達克交易所主席，也是華爾街史上最大的「龐氏騙局」的策劃者，吸金達640億元，受害者遍佈100多個國家，其中更涉及大型金融集團和各界名人，直至2008年金融危機，馬多夫虧損客戶數百億美元，騙局才最終破滅。無數投資者原以為他是受人敬重的華爾街大佬，沒想到信任他的後果是陷入生活困境。

馬多夫最終因證劵欺詐、洗錢、偽證等11項控罪，於2009年被判150年監禁。他在2021年在獄中逝世，終年82歲。

什麽是「龐氏騙局」？

「龐氏騙局」稱謂源自美國一名意大利移民查爾斯·龐茲（Charles Ponzi），他於1919年開始策劃一個陰謀，成立一空殼公司騙人向這個事實上子虛烏有的企業投資，承諾投資者將在3個月内獲得40%投資回報，然後將新投資者的資金作為利潤支付給最初投資的人，以誘引更多人入局。隨着更多人加入，資金逐漸入不敷出，直到騙局泡沫爆破時，後期的大量投資者便會蒙受金錢損失。

馬多夫「龐氏騙局」如何運作？

其實，馬多夫詐騙手法就是「龐氏騙局」的複製，他創辦的投資證券公司以對冲基金的方式作為投資騙局，以投資基金高回報為誘餌，吸引一眾投資者。但如此高回報並不是來自正常投資收益，而是通過不斷招募新客戶，用新客戶的投資資金來支付舊客戶的高額回報，製作高回報的假象，從而令債務愈滾愈大。



高回報是吸引投資者入局一大原因。當時，馬多夫以投資對冲基金作為騙局方式，聲稱其投資回報高達12%-13%，許多投資者被高回報吸引。在他的騙局維持的20年内，無論市場行情如何，凡是投資於馬多夫計劃的人，每個月都會定時收到高於銀行存款的回報，從而深受投資者信任，也因此令越來越多人入局。



其次，對冲基金的運作模式和馬多夫的身份是令投資者入局的第二大原因。他利用自己備受敬仰的身份獲得投資者信任，同時對冲基金投資手法複雜、操作隱蔽和籌資方式私募性等特點為騙局操作提供便利。

投資者啓示

時至今日，很多「龐氏騙局」的變體依舊存在金融市場中，作為投資者要更謹慎，從歷史中獲取教訓，理性看待投資回報，避免墮入騙局。



1.不急於獲取高回報

凡是過高的投資回報就要加强警惕，「天下沒有免費的午餐」，要理性看待過高的回報，尤其一些聲稱「保證」有雙位數字回報的產品，在投資前要充分瞭解投資產品和企業，看清條款，確保自己對企業運作和所投資的金融產品有基本的認識。



2.不要盲目從眾

人的心理是最容易被利用的，多人做的事情不代表正確。放到投資上也是，多人投資的產品並不代表產品越好，反而要警惕，好的投資機會有怎會肆意傳播？



3.回歸自己投資目的

每個人的投資資金和投資目的都不同，在決定每一次投資前，不要盲目聽取大勢所驅，要先回歸審視自己的情況，投資資金是否足夠？希望短期投資還是長期投資？抑或只是單純的投機行為？

4.小心明星效應

馬多夫憑藉自己在金融市場累積多年的名聲，取得受害人的信任，使他們在防備鬆懈之下受騙。我們應警惕，無論對方是知名人士，或與你有多相熟，投資前都要仔細想清楚，不要盲目相信別人。

責任編輯：梁政琪

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