【跨境消費】即日起至2月6日進入「Alipay+ Rewards」　領取$10跨境優惠禮券

香港與內地前日開始通關，AlipayHK數據顯示，通關當日在內地及澳門使用AlipayHK交易筆數較通關前一日飆升近100%，交易人數增超過7成。而從上年12月26日宣佈通關消息到今年1月8日通關當日，兩星期間AlipayHK用戶在內地和澳門消費的交易筆數環比增長7成，交易人數增長近6成，顯示港人前往內地和澳門意欲相當強烈，預料有助三地消費加速回暖。

AlipayHK早前已透過由螞蟻集團推出的Alipay+全球跨境數碼支付和營銷解決方案，覆蓋內地所有城市綫下門店、澳門近9成門店及多種交通工具，更著力拓展三地交通互聯互通，如AlipayHK同時可在香港主要公共交通工具和深鐵都能用，方便港人隨時起行往返三地通勤、探親、公幹甚至旅遊。

即日起至2月6日，進入AlipayHK主界面的「Alipay+ Rewards」，點擊左上角的「內地」或「澳門」目的地專頁，更可分別領取總值10元跨境優惠禮券，可於交通及綫下門店支付時使用，每日數量有限，先到先得。

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