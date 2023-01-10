2022港人最熱搜股票、基金排名 一隻物管股成為榜首 盈富基金最受關注

2022年香港最熱門的Google關鍵字就有「預約接種疫苗」及「強制檢測」。而疫情初期香港網民搜索最多的詞則是「口罩」和「Zoom」，不過有關投資，最多人搜尋的字，亦受著市況影響。前年大家還想知道GME和AMC發生過什麼事，但去年全球資本市場一片腥風血雨，金融熱門話題完全不再只是圍繞著股票。

新穎的投資工具成為明日之星，包括非同質化代幣「NFT」、倒閉的加密貨幣交易所「FTX」及大崩的數字貨幣「LUNA」的搜索數量亦大增。傳統投資方面，最受關注的主題則是「定期收入」，其中「綠色債券」、「銀債」和「定期存款」位居榜首。而搜索最多股票、基金和交易所買賣基金（ETF）又是哪些？根據Morningstar網站，10大最港人受歡迎的股票、基金和交易所交易如下圖所列︰

最多港人搜索的股票、ETF及基金

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香港最受歡迎的 10 隻股票

2022年香港投資者是否最關注騰訊和阿里巴巴等知名的大型企業？兩間科技巨頭分別在最受歡迎的股票搜索榜上排名第三和第六，排名第一的是一隻物管股，價值 20 億美元的物業管理公司雅居樂 （03383） 旗下集團雅生活 （03319） 。投資者還不時考察美股，美國科技股、蘋果公司和Tesla也在熱榜之上。



香港最受歡迎的 10 隻 ETF

不出所料，往年港股不斷探底，如今恒指重上兩萬關，往年不少投資者已考慮撈底，最多人查找港股歷史最悠久 ETF 盈富基金 （02800） ，令其成為最受關注的基金， 第二名的是一隻由 Global X 管理的 ETF，它模仿恒生高股息收益率指數。



香港最受歡迎的 10 互惠基金

分散投資配置和以美國為重點的共同基金在名單中名列前茅。只有一隻中國股票基金上榜，就是銀級 FSSA China Growth。除 FSSA 產品外，名單上的其他三隻基金均獲得Morningstar 獎章獲得者評級。分別是 JPMorgan Multi Income、BGF Sytematic Glbl Eq Hi Inc 和 BGF World Technology。



Morningstar 的經理研究副總監 Bryan Cheung 表示，在通脹上升和流動性收緊的新體制下，許多投資者「對資產重新定價的速度感到措手不及」 ，而這兩種情況在過去10年左右都沒有出現過，令高增長公司受重創，連優質的大型科技公司亦從高位跌到低谷，回落30%或更多。他指出殘酷的市場拋售可能看起來很悲觀，但也提高了回報潛力。

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