【電商平台】收藏卡交易額激增2倍 成新興資產 3大電商市場攻略 抓緊全球機遇

根據一項市場報告，全球網上銷售額預計到 2025 年將達至 7.4 兆美元。隨著全球電子商務繼續蓬勃發展，更多中小企期望把握這個龐大商機，紛紛加入跨境電子商務行列。

eBay最新發布的《2022年香港中小企跨境電商業務概況》報告，探討了香港中小企跨境電商的挑戰及策略，總結以下三大要點，或能助有意打入跨境電商市場的中小企制定成功的業務策略。

1. 利用電商平台優勢 開拓跨境業務

消費者市場急速變化，例如當地市場的法規及消費者需求等都大有不同。要快速了解各地市場的資訊，中小企可以利用電商平台提供的服務。eBay的報告顯示，接近九成正使用電商平台的商家同意其為最有效及最成功的銷售渠道。在眾多服務中，電商平台提供的市場分析、宣傳及廣告方案，以及當地政策與規例指南，最有助他們拓展新市場。特別對於資源較緊掘的中小企，這些服務能助他們節省營運成本，讓他們專注拓展當地業務。

另外，剛加入電商行列的中小企一般需要較長時間建立消費者對他們的信心，而電商平台擁有良好的信譽、顧客認知度高及覆蓋的市場廣泛，同時提供買賣雙方保障，故此更容易建立消費者的信任度，讓中小企初期能花更少的資源在建立品牌認知度，而專注建立與客戶的關係。

2. 緊貼消費趨勢 擴展重點產品

除了消費模式，消費者對產品的需求亦隨時間改變。例如，該報告顯示，在過去兩年更多中小企看準時機，轉而售賣運動用品、嬰兒用品，以及收藏品或古董，升幅約8%。當中屬於專業級數收藏品類別之一的收藏卡，近年在全球掀起熱潮，不少賣家開始投身這種新興「資產」行列，收藏卡在eBay上的交易額較疫情前就增長了逾兩倍。中小企若能準確掌握產品的潮流趨勢，將有助業務增長。他們亦可利用各電商平台提供的產品資訊及市場洞察，了解各地消費者對不同產品需求的趨勢。

3. 靈活調整業務策略 確保供應鏈穩定

對進行跨境電商業務的中小企而言，穩定的供應鏈是業務發展的關鍵。很多中小企在疫情期間經歷了物流方面前所未有的挑戰。事實上，報告指出受訪中小企已採取不同的措施以優化其供應鏈，包括鞏固與供應商關係（55%）、擴展物流網路（52%），以及增加庫存以避免短缺（50%）。報告同時顯示近半中小企會利用電商平台提供的物流方案及使用數碼工具和技術以提升整體供應鏈的穩定性。步入後疫情時代，全球消費者市場對網購的需求仍然有增無減，故此，中小企必須確保其供應鏈的靈活性，以保持業務的穩定發展，同時應對未來的挑戰。

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