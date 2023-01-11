SOGO尖沙咀店結業減價低至5折 Donki新年激安大優惠 禮盒2件9折

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. SOGO：尖沙咀店結業減價 精選貨品低至5折

尖沙咀SOGO崇光百貨宣佈將於3月結業，由即日起至1月17日，進行結業大激減，精選貨品更低至5折。

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2. Don Don Donki：2023年新年激安大優惠

Don Don Donki淘大商場店進行2023年新年激安大優惠，即日起至1月31日，多款貨品賀年價。日式新年禮盒2件9折、情熱價格盒裝零食2件9折、毛蟹468元 、金皇帝蟹腳 948元、袋裝蟹腳468元。

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3. 莎莎：驚喜價推介 低至64折

莎莎今期驚喜價有Bioré 深層潔淨卸妝水(水潤型) 300ml/眼唇卸妝液 130ml 44元/件、GRACE ONE 高機能真皮導入精華50ml/真皮修復活肌面霜100g 239元/件，多款護理產品及護膚必備好物同你一齊迎接新年。

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撰文：hket小編

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