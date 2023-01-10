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有做過個人財務壓力測試嗎？ 看看這6點你是否合格

個人增值 08:30 2023/01/10

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提到「壓力測試」，通常會想到申請按揭貸款時銀行的要求。其實這不是銀行的專屬，任何人也能對自己財務狀況進行壓力測試，定期檢視自己的財務收支狀況，適時做出調整，保持健康財務狀態，同時有信心面對隨時的財務危機和變化。

什麽是「壓力測試」？
壓力測試主要想測試特定個人或組合的財務穩定性，是指將某一資產組合置於某一特定的極端市場情況下，假設一些異常的市場變化，然後測試該資產組合在這些市場突變情況下的表現，看是否能經得起這些考驗的一種測試。

為何個人財務狀況需要壓力測試？
金融危機和風險不單存在於金融市場中，個人財務也會面臨各種不可測的風險，例如失業、意外、生病、小孩花費等等。正因為這些不確定因素的存在，每個人都需要定時對自己的個人財務狀況進行測試，幫助我們更好管理自己的財務組合，確保個人財務穩定，找出應對風險的方法。

如何進行「壓力測試」？
壓力測試將為管理自己的財務組合比例提供指引，包括投資比例、保險比例、收入和支出比例，可以參考一下6個壓力測試指標，調整自己收支組合。

    點擊圖片放大

1.應急基金
面對風險和變數，應急基金存款是其中一個重要的因素。要想有更寬鬆的資金應對不可測的情況，例如突然失業、意外受傷和股市不景氣等都要用大筆存款來支持，所以至少要有1年的生活所需存款，才能保持財務狀況穩定，也是通過壓力測試的標準。

2.貸款佔收入的比例
很多人都背負車貸、房貸和信用卡貸款，貸款比例過高無疑會使財務狀況不平衡，無法償還貸款不但對個人信用評分造成影響，對以後生活也會造成各種限制，所以要將貸款比例控制在自己收入能承受的範圍，可參考的指標是最好佔收入30%左右或以下，最多不要超過50%。

3.流動資產佔總資產比例
流動資產是指現金和約等於現金的資產，可以隨時調配移動，用於其他用途。流動資產越多，證明資金調配越靈活，可以更彈性應對未來風險，可參考的壓力測試標準是最好流動資產佔總資產50%以上。

4.醫療保障
在眾多不可測未來風險中，個人健康和意外也是一種支出較大的風險，所以醫療保險是一個重要的個人財務保障。但並不是保險買得愈多愈好，還要視乎自己的收入，建議是年保費佔年總收入的十分之一。

5.收入來源
收入來源包括本職收入、兼職收入和投資收入等。當面臨意外時，收入來源愈多就愈有保障。例如，2022年全球市場低迷，投資收入虧損嚴重，很多人也面臨失業，而這時兼職收入就可以幫助維持正常生活。如果收入來源太單一，在其他收入來源被縮減時，將會手足無措。

6.每月日常總支出
除了收入部分要控制，支出部分也要保持平衡。在不計算特別消費之外，建議每月日常總支出不超過月收入的50%。

【開市追揸沽】通關落實恒指會否「見光死」？拆解阿里、內房利好消息

責任編輯：梁政琪

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