【高息股】恒指已低位反彈4成 精選8隻仍有5厘以上的高息股 食正中港通關主題

新年新開始，港股在2023年的表現有所反彈，1月以來已升逾1600點（截至1月9日），回到21,300點水平，2023年開了個好頭。相信有不少人都正考慮重新入市。雖然不少個股已從低位反彈，但有很多仍有5厘以上的股息率，適合既想收息又想博增長的你，以下羅列8隻精選高息股，高息之餘，同時食正中港通關、放寬防疫、內地重拾經濟增長等主題︰

5厘以上高息股選擇

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本地收租股︰領展、希慎

在香港與內地通關後，市場憧憬本地的收租股表現會有所反彈。雖然美銀證券指內地重新開放不是「萬靈藥」，但仍將本港地產收租股目標價平均上調16%，並看好領展 （00823） 及希慎 （00014） 等的表現。

另外，領展 （00823） 在去年底宣布以21.61億新加坡元收購兩項新加坡商業物業。法巴則發表報告指，對該交易看法積極，認為是具有良好基本面的優質資產，可加強領展的防守性資源。

本地零售股︰佐丹奴

佐丹奴 （00709） 去年10月底起迅速反彈，該公司本身的增長點已轉移至中東及東南亞，近日中港放寬放疫，亦有望帶動兩地業務。事實上，集團早前便發盈喜，預計去年純利增長26%至42%。主因東南亞和海灣阿拉伯國家合作委員會市場銷售增長、進一步精簡業務、有效的成本控制措施等。

公用股︰港燈、粵海投資

在經歷去年一輪下跌後，市場認為香港公用股的股息收益率吸引力將會有明顯的改善。瑞信最近更提升了港燈 （02638） 的投資評級，從「跑輸大市」提升至「跑贏大市」。

而摩根大通則指，粵海投資 （00270） 明年有約20%的收入將來自房地產，雖然其股價已從低位反彈約70%，但仍相信其8%的股息率具吸引力。

內房放寬「3條紅線」要求︰龍湖、建行

光銀國際最近發表2023投資展望，當中就有看好中國房地產及中國銀行業兩大板塊。其相信2023年中國將繼續致力於確保房地產市場的穩定發展，放鬆房地產融資相關的政策仍將延續，同時預期更多措施將推出，以確保房地產市場的平穩復甦。而中國的銀行業將受益於房地產行業貸款恢復強勁增長，進而帶動利潤增長，看好建設銀行 （00939） 。

內房方面，則看好專注一線城市、銷售狀況及財務基本面較穩健的地產商，認為龍湖集團 （00960） 的估值更具吸引力。

內地重啟經濟︰中移動

若要推介穩健的收息選擇，又能捕捉內地人重返辦公室、重拾經濟增長的機遇，不少市場人士都會推薦中資電訊股。瑞銀在上月底就曾發表研究報告指，三大電訊商都有望實現2022年全年盈利增長指引，首選中國移動 （00941） 。

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