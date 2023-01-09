【投資熱點】摩通︰10多年來最具吸引入市機會 2023年3個投資機會

往年的投資規劃可以說是趕不上變化，迷迷糊糊就作出買入決定，或什麼都沒做，令理財欠缺大方向，對於2023新一年的投資依舊沒有頭緒? 立即看看摩根大通對新一年的市場展望，了解大行預測及建議投資者如何部署。

摩根大通日前發布2023年市場展望，指出股債等市場估值大幅重置，創造了10多年來最具吸引力的入市機會。報告指出美國很可能將陷入經濟衰退，但預計不會出現類似經濟大蕭條規模的衰退。報告指目前金融、企業和家庭部門資金充足，企業和家庭目前的盈餘（總收入減去總支出），比1950年以來任何一次衰退之前都要強勁，因此即使陷入經濟衰退，亦不至於引發危機。報告提到投資者目前可以在包括核心債券、優先股、中小盤股以及基礎設施和交通運輸資產中尋找機會，又指出要避開衰退就要留意核心債券，及有助保護投資者的投資組合，更點出2023年的3個投資機會:

1.債券:

摩根大通指出大部分固定收益資產目前的收益水平，相當於過往的股票回報率，具投資保護、實現收益和資本增值的潛力，投資者可以抓住這一機會，在承擔較低風險的同時，實現投資目標。隨着利率在衰退中下降，較長期限的核心固定收益產品（如投資級企業或市政債券）或會提供10%以上的整體潛在回報。尋

2.股市:

標普500指數2022年下跌20%，相對罕見的大跌情況，在歷史上一直是中長期投資者的最佳切入點。摩根大通認為股票很可能在2023年將實現正回報。雖然預期2023年標準普爾500盈利將持平至負增長，但美國市場的股票估值將增加。

利率敏感板塊

隨着債券收益率達到頂峰，投資者可能會重新加入利率敏感板塊（如房地產及定價合理的科技股）。若市場價格消化更大的衰退風險，投資者將退出面臨風險的周期性行業。在行業層面方面，偏好醫療保健，與其它行業的不同，其營收並非呈現周期性變化，而且估值似乎合理。

中小型股

摩根大通指出，預計大型科技股表現可能遜於小型股，投資者現時也應考慮中小型股。 一般而言，小公司往往比大型股增長更快，容易從並購活動中受益，監管環境的收緊對其影響亦相對較小。 有關的估值已亦降至衰退水平，或已反映了盈利大幅的下降。而經濟衰退期間，中小盤股表現通常僅比大盤股低5%左右，至復甦的第一年，中小盤股的表現往往比大盤股高出30%，所以認為目前增加配置正當其時。

3.另類資產:

受益於長期經濟轉型，投資另類資產可能賺取超額回報。例如對沖基金等關注利率、貨幣和跨資產相關性等投資今年表現出色，發揮作為組合多樣化的投資工具價值、又指出2023年，黃金可能起到與美元類似的作用，而實際利率也將達到高位。回顧2022年上市集資活動減少令大市「乾塘」，同時亦帶動私人市場，能夠透過潛在借方提出更高利率的債務及股票融資獲得溢價。

實物資產

報告亦指出，實物資產例如基礎設施、交通運輸和能源轉型為公共和私人投資者創造了廣泛的可能性。假如房地產及信貸領域陷入困境，亦會造就機會。分析指出許多行業均經歷了10年間投資不足，住宅房地產、航運、能源等行業的產能嚴重下降及倒退，考慮周期性風險後，反而有機會為有關的收益率及總回報提供轉機。

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