  • 20°C
香港時間 : 2023109日 (週一) 19:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【投資熱點】摩通︰10多年來最具吸引入市機會 2023年3個投資機會

個人增值 18:50 2023/01/09

分享：

分享：

往年的投資規劃可以說是趕不上變化，迷迷糊糊就作出買入決定，或什麼都沒做，令理財欠缺大方向，對於2023新一年的投資依舊沒有頭緒? 立即看看摩根大通對新一年的市場展望，了解大行預測及建議投資者如何部署。

摩根大通日前發布2023年市場展望，指出股債等市場估值大幅重置，創造了10多年來最具吸引力的入市機會。報告指出美國很可能將陷入經濟衰退，但預計不會出現類似經濟大蕭條規模的衰退。報告指目前金融、企業和家庭部門資金充足，企業和家庭目前的盈餘（總收入減去總支出），比1950年以來任何一次衰退之前都要強勁，因此即使陷入經濟衰退，亦不至於引發危機。報告提到投資者目前可以在包括核心債券、優先股、中小盤股以及基礎設施和交通運輸資產中尋找機會，又指出要避開衰退就要留意核心債券，及有助保護投資者的投資組合，更點出2023年的3個投資機會:

1.債券:
摩根大通指出大部分固定收益資產目前的收益水平，相當於過往的股票回報率，具投資保護、實現收益和資本增值的潛力，投資者可以抓住這一機會，在承擔較低風險的同時，實現投資目標。隨着利率在衰退中下降，較長期限的核心固定收益產品（如投資級企業或市政債券）或會提供10%以上的整體潛在回報。尋

2.股市:
標普500指數2022年下跌20%，相對罕見的大跌情況，在歷史上一直是中長期投資者的最佳切入點。摩根大通認為股票很可能在2023年將實現正回報。雖然預期2023年標準普爾500盈利將持平至負增長，但美國市場的股票估值將增加。

利率敏感板塊
隨着債券收益率達到頂峰，投資者可能會重新加入利率敏感板塊（如房地產及定價合理的科技股）。若市場價格消化更大的衰退風險，投資者將退出面臨風險的周期性行業。在行業層面方面，偏好醫療保健，與其它行業的不同，其營收並非呈現周期性變化，而且估值似乎合理。

中小型股
摩根大通指出，預計大型科技股表現可能遜於小型股，投資者現時也應考慮中小型股。 一般而言，小公司往往比大型股增長更快，容易從並購活動中受益，監管環境的收緊對其影響亦相對較小。 有關的估值已亦降至衰退水平，或已反映了盈利大幅的下降。而經濟衰退期間，中小盤股表現通常僅比大盤股低5%左右，至復甦的第一年，中小盤股的表現往往比大盤股高出30%，所以認為目前增加配置正當其時。

3.另類資產:
受益於長期經濟轉型，投資另類資產可能賺取超額回報。例如對沖基金等關注利率、貨幣和跨資產相關性等投資今年表現出色，發揮作為組合多樣化的投資工具價值、又指出2023年，黃金可能起到與美元類似的作用，而實際利率也將達到高位。回顧2022年上市集資活動減少令大市「乾塘」，同時亦帶動私人市場，能夠透過潛在借方提出更高利率的債務及股票融資獲得溢價。

實物資產
報告亦指出，實物資產例如基礎設施、交通運輸和能源轉型為公共和私人投資者創造了廣泛的可能性。假如房地產及信貸領域陷入困境，亦會造就機會。分析指出許多行業均經歷了10年間投資不足，住宅房地產、航運、能源等行業的產能嚴重下降及倒退，考慮周期性風險後，反而有機會為有關的收益率及總回報提供轉機。

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文
另類投資基金 另類投資 投資產品 投資推介 港股 摩根大通（JPMorgan Chase，美：JPM） 金融 美國 標準普爾500指數 板塊

下一篇文章

【薪金揭秘】美國新法須列工資範圍 大型科企薪酬揭秘 Netflix一份工年薪相差達10倍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

自覺較窮更易接受被欺凌? 科學拆解「經濟平等感」的重要性
自覺較窮更易接受被欺凌? 科學拆解「經濟平等感」的重要性
【儲錢法懶人包】銀行存款等於零？經常月光難儲錢？ 儲錢大法一覽 信封存錢/$1法則/52周儲錢
【儲錢法懶人包】銀行存款等於零？經常月光難儲錢？ 儲錢大法一覽 信封存錢/$1法則/52周儲錢
英國樓價自2008年後最長連跌 倫敦表現最差 預測2023年續下行 最大成因是失業
英國樓價自2008年後最長連跌 倫敦表現最差 預測2023年續下行 最大成因是失業
【證監新規】港股實名制是甚麼？ 唔簽同意書無得買股票
【證監新規】港股實名制是甚麼？ 唔簽同意書無得買股票
【中港通關】中資銀行吸跨境客 推免費疫苗、7厘存款等4大優惠
【中港通關】中資銀行吸跨境客 推免費疫苗、7厘存款等4大優惠
什麽是財務極簡主義者？ 「極簡」不代表買便宜貨 將錢用在重點上 （附港人每月開支公式）
什麽是財務極簡主義者？ 「極簡」不代表買便宜貨 將錢用在重點上 （附港人每月開支公式）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款