【中港通關】中資銀行吸跨境客 推免費疫苗、7厘存款等4大優惠

近日香港與内地已實現第一階段通關，信銀國際為配合兩地通關，由即日起至2023年3月31日，推出多項禮遇，為跨境客戶提供全方位理財服務，開通健康及財富增值之門。

禮遇一：免費新冠疫苗注射或半價體檢

新客戶存入合資格新資金400萬港元或以上並登記「大富翁存款」，便成為「合資格客戶」，除了可享「大富翁存款」本身的額外7.28%年利率，還可預留名額免費注射復必泰原始株或Omicron變異株BA.4-5二價疫苗，或以半價於尚至醫療中心享用體檢服務，貼心守護客戶健康。

禮遇二：申請及啟動信銀國際大灣區雙幣信用卡 額外賺取現金回贈

合資格客戶如同時成功申請及啟動信銀國際大灣區雙幣信用卡，可獲升級至免費注射疫苗名額2個或免費享用體檢服務名額，並享有香港四季酒店高達85折房價優惠。全新信用卡客戶憑卡於首3個月內可享人民幣簽賬14%現金回贈，金額高達2,500港元。

禮遇三：尊尚出遊體驗

合資格客戶如同時獲保費融資貸款總額達400萬港元或以上，以及成功申請及啟動信銀國際大灣區雙幣信用卡，即可免費獲香港大富翁夢想世界門票4張，及可預約試駕賓利名車。

禮遇四：成為CITICdiamond客戶 享迎新獎賞高達281,800港元

新客戶晉身成為CITICdiamond客戶，可享豐富迎新禮遇高達281,800港元，而成功推薦CITICdiamond客戶的推薦人亦可獲高達15,000港元現金獎賞。

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