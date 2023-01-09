【薪金揭秘】美國新法須列工資範圍 大型科企薪酬揭秘 Netflix一份工年薪相差達10倍

同工不同酬的情況經常會出現，香港很多公司不會透明地列出職位的薪資範圍，更會與與僱員簽保密協議，同事之間大多不會提起自己的工資，以免尷尬。數字不知道還可，要是知道了可能會拍枱走人。美國再有更多洲份推行工資透明法，當地僱主必須招聘必須公開現時職位的薪酬範圍，讓求職者有參考依據，縮小產業的薪金差距。

大型科技公司職位薪酬公開

據CNBC報道，自1月1日起，加州、華盛頓州、及羅德島州生效新法例，要求僱主列出薪資範圍，披露同一職位窆最低和最高工資。加州作為擁有超過20%的財富 500 強企業落腳地，工作人口達1,900萬，大型科技公司如蘋果、Google、Meta等，現時亦同樣必須依法公開職缺的薪資範圍，格外引起求職市場關注，Netflix一份工作年薪相差達十倍，Apple亦見同一份工年薪達差距15萬美元，詳細常見不同職位的年薪差距，科技公司薪資範圍如圖所列︰

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以上美國大型科企職位薪酬一覽比較，可到Comprehensive.io網站，統計超過700間頂尖科技公司及其他新創公司數據，並未計算基本工資，一般常見的獎金或股票在內。

美國工資透明法

擔任相同企業的同一職位，看似平起平坐，暗地裡人工隨時差一大截，差距更不一定與年資及工作能力成正比，對於大型企業，列出職位的上下限不一定會影響員工的心態，但假如是同事不多都部門，情況似乎就會十分尷尬了。美國已有多個州採取新法例，促進薪資資訊透明化。2021年科羅拉多州通過新的工資透明法，要求公司必須在招聘廣告中，列出薪資範圍，據 Payscale 分析師的按地區計算，法例適用於大約四分之一的美國人，而且要求亦不盡相同，參考部分地區:

紐約市

法律：僱主必須在所有招聘廣告中列出將要或可能在紐約市填補的職位的薪資範圍，包括可以在現場或遠離城市完成的工作。

適用對象：擁有 4 名或更多工人且至少一名在紐約市的僱主

加州

法律：僱主必須在所有招聘廣告上列出將要或可能在加利福尼亞州填補的職位的薪資範圍，包括可以在該州遠程完成的工作。應要求，現任員工有權享受其職位的薪資範圍。

適用對象：擁有 15 名或更多工人且至少一名僱員在加州的僱主

華盛頓

法律：僱主必須在所有招聘廣告中列出最低和最高工資範圍，以及新員工將獲得的福利清單，包括可以在州內遠程完成的工作。

適用對象：在華盛頓州擁有 15 名或更多員工且至少有一名員工在該州從事業務或正在招聘可以由該州某人遠程填補的工作的僱主。

新澤西州澤西城

法律：僱主必須在所有工作、調動或晉昇機會的廣告中列出薪資範圍和福利說明。

適用對象：擁有 5 名或更多員工且主要營業地點位於澤西城的僱主

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