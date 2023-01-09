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加密貨幣銀行Silvergate裁員40% 停推數字貨幣計劃

博客 14:15 2023/01/09

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加密貨幣過去一周個別發展。加密貨幣市場交易量跌至275億美元。比特幣於周五報 16,835 美元，一周上升1.3%。以太幣一周上升4.3%，周五報 $1,251美元。

專注於加密貨幣的銀行 Silvergate Capital宣布裁員 40% 或約 200 名員工。公告發布後，Silvergate 的股價於開盤前交易下跌 41% 。銀行亦停止推出數字貨幣的計劃，並對從 Meta (FB) 購買 Diem Association 的技術和資產值1.96 億美元投資進行減值費用，此反映由於數字資產行業重大變化，銀行並不急於推出區塊鏈的支付解決方案。

聯儲局、聯邦存款保障公司(FDIC)及貨幣監理署(OCC)聯合發表聲明,同時就加密貨幣風險向銀行發出警告，聲明表示過去一年發生的加密資產領域的劇烈波動反映漏洞。由於最近一些加密公司破產，因此必須審查銀行參與加密市場時有否加強預防措施，因為加密行業存在詐和詐騙、市場波動性、法律不確定性、風險管理和治理實踐薄弱等問題。

以上介紹僅供參考，是否值得投資還請各位讀者自行判斷。

Ix加密貨幣指數受整體加密貨幣市場消息及氣氛影響，周五報4133點，一周上升3.3%；ix比特幣指數報4066點，一周上升1.3%；ix以太幣指數報10769點，一周上升4.3%。ix 比特幣現價指數報16835點，一周上升1.3%；ix以太幣現價指數報1251點，一周上升4.3%。 
 

指數 指數水平（點）* 一周變化
ix加密貨幣指數 4133 +3.3%（+132）
ix比特幣指數 4066 +1.3%（+52）
ix以太幣指數 10769 +4.3%（+447）
ix比特幣現價指數 16835 +1.3%（+217）
ix以太幣現價指數 1251 +4.3%（+52）
*截至2022年1月6日。為方便比較，3隻ix加密貨幣指數均採用相同的起始日及基準水平(2018年12月3日為1000點)。ix加密貨幣現價指數系列為整個加密貨幣市場最具代表性的加密貨幣提供以美元實時計算的價格，指數以10間交易所(每季度檢討)的平均價格計算並每隔5秒更新一次。它們專為按市值計價使用而設計。

【開市追揸沽】通關落實恒指會否「見光死」？拆解阿里、內房利好消息

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撰文 : 許慧儀 得利通（數字科技研究）研究員

欄名 : 得利數字

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