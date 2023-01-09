虛擬資產交易缺監管 事故頻發 實施發牌制度有助保障投資者

政府近月發表有關虛擬資產在港發展的政策宣言，焦點之一是建議實施虛擬資產服務提供者發牌制度。

買賣虛擬資產的其中一個主要風險來自虛擬資產交易平台。虛擬資產交易所遭受黑客攻擊、失竊，甚至是破產和倒閉的事件時有發生。近月有若干虛擬資產交易平台申請破產，所有客戶的資金遭到凍結，投資者可能會蒙受重大甚至是全部損失。

其實，許多虛擬資產交易所可能不受監管，並可能有免責聲明，不會就丟失投資者的資產承擔任何責任。若交易所倒閉、停止運作、欺詐、違約、失竊或遭黑客入侵，投資者可能會全數損失存放在內的資產。如果這些交易所與香港無任何連繫，投資者可能會投訴無門，亦難以追討賠償。

發牌制度的投資者保障措施

虛擬資產投資者需要得到適當的保障。擬訂的虛擬資產服務提供者發牌制度亦有在投資者保障方面落墨。在發牌制度實施後，虛擬資產交易所需要向證監會申請牌照，才可以在本港營運。為此，它們需要符合相關的發牌資格和條件，當中包括一些保障投資者的規定。

穩妥保管客戶資產，包括把客戶的虛擬資產至少98%儲在「線下銀包」，以防黑客盜竊；購買保險；以信託方式持有客戶的資產，確保客戶資產與交易所資產妥善分隔。

在網絡保安方面，交易所應有效管理和充分監督交易系統及託管基礎設施等的設計、開發、應用和運作。

預防市場操縱及違規活動，例如幌騙（即spoofing），指騙徒大量買入或賣出虛擬資產，促使有關虛擬資產價格上升或下跌，製造需求的假象，引誘其他投資者進行交易。

其他有關保障投資者的規定還有「認識你的客戶」和打擊洗錢及恐佈分子資金籌集等。

建議的虛擬資產服務提供者發牌制度預期會於2023年實施。由於有愈來愈多散戶會用虛擬資產作資產配置，對於應否限制持牌虛擬資產交易所只准向專業投資者提供服務，證監會將會就此展開公眾諮詢。

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