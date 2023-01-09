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你有無為强積金定下新目標？ 把握新年伊始好時機　做好強積金管理

博客 12:16 2023/01/09

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轉眼又踏入新一年，相信大家都會趁著新開始，為未來一年訂下不同目標。在強積金方面，你又有沒有訂下甚麼新目標呢？在開始計劃前，不妨參考以下小貼士，把握新年伊始的好時機，主動做好強積金管理。

1. 審視自己強積金帳戶
要訂立或調整目標時，首先要了解清楚自已的強積金計劃及所揀選的強積金基金投資表現。計劃成員可以聯絡自己強積金計劃所屬的受託人，或利用受託人所提供的電子工具去了解帳戶概況。受託人每年亦會最少向計劃成員發出一份周年權益報表，這份報表猶如是你的強積金投資「成績表」，紀錄了你的強積金帳戶過去一年的供款和投資情況，包括帳戶收支、結餘、盈虧等。瞭解清楚自己強積金的投資表現，就有更明顯方向管理自己的強積金。

2. 計算未來退休所需
了解自己過去的投資狀況，自然亦需要計算未來退休所需的資金。至於如何計算未來退休時需要多少退休儲備，計劃成員可以使用積金局特設的退休策劃計算機。只要輸入相關數據，包括收入、現時強積金供款金額、預期退休生活開支等，便可推算出你在65歲時的強積金及其他退休儲備是否符合你個人的退休需要，並提供參考數據助你訂立合適的儲蓄目標。

3. 挑選合適計劃和基金
如果計劃成員需要對投資組合作出調整，可善用積金局的強積金基金平台，查閱或比較不同強積金基金的表現、風險和收費等，找出適合自己的基金。

強積金計劃雖然是由僱主選擇，但僱員可透過俗稱「強積金半自由行」的僱員自選安排，每年一次將供款帳戶內的僱員強制性供款所累積的強積金，轉移至自選的強積金計劃。計劃成員不妨到受託人服務比較平台，衡量受託人的服務水平，揀選最適合自己的受託人。

 

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撰文 : 積金局對外事務部

欄名 : 積金為未來

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