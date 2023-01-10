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agnès b.新春減價 低至半價 滙豐信用卡惠康滿$500送$50現金券

精明消費 07:30 2023/01/10

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. agnès b.：新春減價 低至半價

農曆新年將至，即日起，agnès b.展開新春減價優惠，大量精選商品低至半價，更有折上折優惠，買兩件9折，三件85折，包括男裝、女裝、便携手袋和配飾等。

agnès b. 香港網絡旗艦店連結：www.agnesb.com.hk
agnès b.及SPORT b.店舖地址：按此

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2. 滙豐信用卡：惠康簽賬滿500元送送50元現金券

即日起至2023年1月29日，逢星期五、六、日及公眾假期來惠康用滙豐信用卡單一簽賬淨值滿500元或以上，即送你50元惠康現金券下次用。

詳情可參閲：按此

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3.百佳：買指定舒適達牙膏4支 送總值171.6元禮品

即日起至1月12日，到百佳購買舒適達牙膏4支，即送總值171.6元禮品。

豐富禮品包括：

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  • 福字上湯伊麵90克/米粉65克5包裝一袋(價值17.9元)
  • 唯潔雅輕鬆小熊盒裝面紙(賀年版)6盒裝一排(價值29.5元)
  • 亮麗專業抗菌超濃縮洗潔精1公升一支(價值27.9元)
  • 皇冠3層衛生紙10卷裝一條(價值39.9元)
  • 紡優美/KA/威露士9X洗衣珠20粒袋裝一袋(價值59.9元)
  • 10元舒適達/牙齦適/保麗淨票尾優惠劵兩張(門市限定)
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撰文：hket小編

【開市追揸沽】通關落實恒指會否「見光死」？拆解阿里、內房利好消息

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