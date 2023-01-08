【人氣麵包店】 銅鑼灣、荔枝角兩間餅店新登場 必試牛角包、健康菠蘿包

作為麵包控，見到賣樣精緻的面包自然無法抗拒，無論是早餐、下午茶，酥軟的麵包都一樣適合打卡，近來更有不少新麵包店登場，兩間得到大受好評的新麵包店。一間賣西式麵包，主打牛角包及丹麥鮮果酥，牛油香氣令人垂涎欲滴；另一間是健康路綫的港式麵包店，主打低甜少油菠蘿包，總有款合你口味。

荔枝角Doughman 前酒店麵包師主理

西式麵包的Doughman，店裏發售約60款西式麵包。3位店主有來頭，曾在港島香格里拉酒店當麵包師傅有超過20年做西式麵包經驗。

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店內最出色是酥皮類麵包，主打的牛角包，牛油味重，外層焦脆，包心彈牙，蜂巢層清晰細密，以法國牛油及日本麵粉製成，更強的焦糖化效果，店內的咖啡豆，以巴西及洪都拉斯精品咖啡豆拼配沖成，由咖啡師駐場拉花，而丹麥鮮果酥、肉桂卷、墨西哥椒鹹牛肉包以及佛卡夏（Focaccia）更是水準超班。

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創意五味菠蘿包 Hashtag B

另一間是走健康路綫的港式麵包店Hashtag B，港式麵包Fans必試。主理人James將港式麵包變成健康版本，全以自家培植酵母及天然食材製作，沒有加入豬油、人造色素及防腐劑。

經典港式麵包雞尾包，配上了本地紫薯，內餡是紫薯蓉加上椰絲，表面灑上紫薯粉，腸仔包則用上黑糖麵包配德國香腸，食材全面升級即看吸引的麵包實圖:

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店內菠蘿包以法國及澳洲牛油、日本麵粉製成，每個菠蘿包都非常飽滿脹卜卜，表面還有一層曲奇脆皮，咬下去外脆內鬆軟，沒有油膩感。店內也供應Bagel、埃及牛油包、莎樂美墨西哥辣椒番茄包等，每日新鮮出爐的蛋撻、葡撻也值得一試，蛋撻用上日本雞蛋配香脆曲奇餅底，蛋漿橙黃，蛋味濃郁。而葡撻鬆脆以酥皮做餅底，加上烤焦的蛋漿，飄來的焦糖與牛油香。值得一試。

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Doughman 地址：長沙灣長義街10號昌隆工業大廈地下(荔枝角D2出口) 營業時間：周一至五7:30am-8pm；周六8:30am-8pm，周日休息

Hashtag B 地址：銅鑼灣利園山道67號寶榮大廈地下F舖 電話：9768 0328 營業時間：周一至五7:30am-8pm；周六、日8:30am-9pm

【原文: 兩間麵包店新登場 法國牛油牛角包+健康港式麵包 （付費文章）】

作者：周浩

責任編輯：招美寶

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