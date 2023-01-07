【自助餐優惠】九龍酒店自助晚餐7折起 星馬泰海鮮特色菜 每人勁減近$200

▲ 九龍酒店倚窗閣推出「遨遊星馬泰海鮮自助餐」

踏入新年，尋求耳目一新的感覺，暫別春日氣氛，是轉換一下風味，讓舌尖品嚐熱帶地方的東南亞美食。新加坡和泰國菜口味清新獨特，可謂港人最愛，九龍酒店倚窗閣推出「遨遊星馬泰海鮮自助餐」，現在更有限時快閃優惠低至7折，由行政總廚邱偉權，設計搜羅各款星馬泰著名豪華菜式，讓食客以味蕾遊歷東南。

遨遊星馬泰 海鮮自助餐

東南亞的地道文化與美食各具特色，不管是酸甜還是香辣，一樣令人愈食愈開胃，備受港人熱捧。是次遨遊星馬泰的海鮮自助餐必食推介，包括港人最愛美食之一，泰式酸辣汁生蝦及帶子:以秘製泰式酸辣汁帶出新鮮生蝦及帶子的鮮味，現在透過酒店eShop購買，可享高達75折優惠。即日起至1月12日期間預訂，更可享快閃優惠4位或以上7折，相當超值，即看下列優惠價錢及菜式。

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【1月4日至12日】倚窗閣自助晚餐

（星期一至四）【快閃優惠 – 4位或以上7折】 HK$ 712.80 HK$ 518.40

（星期五至日、公眾假期及其前夕）【快閃優惠 – 4位或以上 7折】 HK$ 778.80 HK$ 566.40

【1月4日至2月28日】倚窗閣自助晩餐

（星期一至四）【75折】 HK$ 712.80 HK$ 550.80

（星期五至日、公眾假期及其前夕）【8折】 HK$ 778.80 HK$ 637.20

以上均提供 海鮮 · 生蠔 · 即切烤肉 · Häagen-Dazs雪糕，即看參考美食圖及圖內詳情:

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特色星馬泰菜一覽

星級推薦泰酸辣火山排骨、馬來西亞參巴醬燒魔鬼魚、星洲蛋黃麥皮蝦，其他星馬泰菜還有泰式香芒藜麥龍蝦沙律、叻沙醬粉絲蒸扇貝、新加坡海鮮叻沙湯麵、肉骨茶等，款式眾多。立即看吸引賣相及介紹:

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甜品亦很豐富，包括有一系列清新誘人的星馬泰甜品，如斑蘭椰汁西米糕、香芒椰汁糯米飯和泰式珍多冰:

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「遨遊星馬泰海鮮自助餐」 供應日期：2023年1月4日至2月28日 供應時間：晚上6時至9時30分 地址：尖沙咀彌敦道 19-21 號九龍酒店2樓倚窗閣 電話：2734 3803

責任編輯：黃依情

【原文：九龍酒店全新星馬泰海鮮自助餐（收費文章）】

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