英國房價自金融危機最大跌幅 倫敦表現最差 預測2023年續下行 最大成因是失業

截至2022年12月，英國房價已經連續4個月下跌，這是自2008年金融危機以來持續時間最長的收縮，原因是利率上升阻止了潛在買家。大多數經濟學家都預計房價將在2023年大幅下跌，他們認為失業率是其中影響最大的因素，如果大幅增加，對房價影響將會比其他因素更顯著。

房價收縮嚴重

根據抵押貸款提供商Nationwide提供的數據，繼 9月以來每月下跌之後，11月至12月的英國樓價下跌了0.1%。 這是14年來最嚴重的連續月度收縮，平均房價從 8 月份的峰值 272,751 英鎊降至 262,068 英鎊。12月份的年度價格增幅從前一個月的 4.4% 放緩至 2.8%，創下2020年7月以來的最低水平。



Nationwide首席經濟學家Robert Gardner表示，雖然金融市場狀況在前首相卓慧思下台之後已經穩定下來，但抵押貸款利率需要更長的時間才能正常化，房地產市場的活動幾乎沒有復甦的跡象。隨著經濟逆風增強，市場短期內很難重獲強勁勢頭，實際收入將進一步下降，勞動力市場普遍預計會隨著經濟萎縮而走弱。

多個地區增長乏力

全國範圍內報告所有地區都放緩，最明顯的是英國西南部，該地區的房價年增長率在去年最後一個季度從12.5%放緩至 4.3%。倫敦再次成為表現最差的英國地區，最後三個月的年價格增長率從上一季度的 6.7% 放緩至 4.1%。



與疫情期間一樣，公寓繼續表現不佳，從2020年第一季度到 2022年最後一個季度，獨立屋的平均價格上漲了 26%，即近 78,000 英鎊，而公寓的平均價格上漲了13.4%，即約 23,000 英鎊。

2023年預測房價下跌

展望2023年，大多數經濟學家都預計房價將會大幅下跌。



諮詢公司Capital Economics的經濟學家Andrew Wishart表示，他預計價格將收縮 12%，因為利率上升對房地產市場造成了影響。



房地產經紀公司Knight Frank的英國住宅研究主管Tom Bill表示，更高的借貸成本將抑制交易量，並導致 2023 年更廣泛的價格下跌，預計未來兩年房價將下跌10%。



英國銀行Halifax預測2023年房價將下跌 8%。 雖然這聽起來很戲劇化，但實際上只會使價格回到18個月前的水平。Halifax的Andrew Asaam說道，從這個角度來看，這樣的下跌將使平均房價回到 2021年4月的大致水平，只會逆轉疫情期間取得的部分收益。這一預測仍然存在不確定性，基準利率（現在預計將達到4%的峰值）和失業率水平是決定未來變化的關鍵。



部分專家認為還有希望

Nationwide 預測英國房地產市場在 2023 年會略有好轉，房價下跌百分比低於同行的預測。Nationwide首席經濟學家Robert Gardner説道，風險偏向下行，但2023年仍有很大機會實現相對軟著陸，活動溫和穩定在疫情前水平以下，房價小幅走低，可能下降5%左右。



對於許多經濟學家和市場觀察人士來說，導致 2023 年英國房地產市場下行風險的最大因素是失業率。 如果大幅增加，對房價的影響可能比其他預測更為顯著。然而，失業率的嚴重上升充其量被視為一種外部可能性，包括英國政府自己的預測在內的大多數預測認為，到 2023 年底，失業率將上升至 5%，比目前的 3.7% 有顯著上升。



Gardner還説道，勞動力市場的顯著惡化或更高的抵押貸款利率，可能如預測者所説下降兩位數，但似乎不是最有可能的結果。

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App