  • 19°C
香港時間 : 2023109日 (週一) 08:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

什麽是財務極簡主義者？ 「極簡」不代表買便宜貨 將錢用在重點上 （附港人每月開支公式）

個人增值 08:30 2023/01/09

分享：

分享：

你是否經常為管理自己的錢和支付各種賬單而煩惱？經常因為一時衝動買很多用不上的物品？是時候嘗試「極簡」理財方式，將錢用在真正需要的地方，縮減平日無必要的開支，不再為錢焦慮。

什麽是極簡理財方式？
「極簡」就是將生活中不需要的東西縮減，只保留那些必要的部分，將重心回歸到生活本身。極簡理財方式也是同樣，只是將這種方式用在處理金錢問題上。財務極簡主義者（Financial Minimalist）會將錢用在生活必要支出上，縮減其他可自由支配的支出。

每個人生活必要支出不同，不能用統一的標準來衡量。有人傾向於將大部分錢用在置辦家具上，有人喜歡將大部分錢投放在股票市場上或存款戶口内等等。雖然每個人對自己必要支出的去向不同，但「極簡理財方式」的核心理念就是將錢用在必要的事情上。

「極簡」不代表買便宜貨
很多人會認為極簡理財就是買最便宜的貨，以此來節省錢，這是對極簡的誤解。極簡不是讓你過得拮据，買最便宜最差的東西，而是更有策略用錢。極簡主義下，你也可以買價錢貴，但很實用，可以用很長時間的物品。

例如，想買一件羽絨，如果買最便宜的貨，質量就沒有保證，可能一個冬天就已經破爛，下個冬天又要重新購買。但如果選擇較貴但質量更好的羽絨，可能可以穿四五年，平均每年的費用甚至會比最便宜的羽絨更著數。

6步成為財務極簡主義者
1.跟蹤自己的開支，用記賬本或APP將每個月的開支記下
2.將自己的必要支出列出來
3.將多餘的信用卡取消
4.精減銀行戶口，留下幾個必要的即可。例如，留下三個戶口，一個用來消費，一個用來存錢，一個用來做投資。
5.投資於質量而非數量。就像前文提到，財務極簡主義者會用更貴的價錢買更好的羽絨，而不會選擇便宜但用不久的。
6.儘快擺脫債務，極簡理財方式能騰出更多錢來償還各類貸款。

每月用幾多錢算「極簡」？
早前，滙豐發佈2022年用戶年度消費回顧報告，分析了客戶過去一年的消費數據。報告中數據顯示，23歲至27歲剛踏足社會的人士，月均支出是2.72萬元，而28歲至34歲的人士月均支出高達5.06萬元。其中這兩個年齡段開支中佔比最高的項目是購物，達39%至48%。這明顯不符合極簡的理財方式，購物已經佔總支出的過半數，其他基本生活支出卻被縮減到另外一半，支出結構稍顯失衡。

本港每戶每月平均開支3萬元

根據政府統計處2019/2020年住戶開支的調查數據顯示，包括食品、住屋、水電煤、衣服、交通、家電等耐用品及文具首飾等雜項物品的每月平均開支是3.02萬元。統計出來的數字其實已經包含娛樂、首飾、鐘錶等每個月的可支配收入項目，還遠小於5.06萬元，可見其實5萬元當中有很多可調整的空間。

其實每個人情況各異，每個月用幾多錢算極簡其實沒有一個固定的數字，但如果根據政府統計處2019/2020年住戶開支的調查數據作為參考數據，來削減部分可支配的開支，可計算出以下公式：

食品8,107元 + 住屋11,865元 + 電力、燃氣及水688元 + 交通2,033元 + 衣履748元 =23441元

對於很多與家人同住的人士，住屋部分或可以節省很大部分，或換成更細的單位也可以縮減這部分的開支。以上是根據極簡理財方式得出的幾項生活必須開支的總數，可用作大概的參考，但還要根據個人實際情況再作調整。

 

責任編輯：梁政琪

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

 

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 理財加油站

最新專欄文章 更多

【儲錢法懶人包】銀行存款等於零？經常月光難儲錢？ 儲錢大法一覽 信封存錢/$1法則/52周儲錢
2023/01/08
【儲錢法懶人包】銀行存款等於零？經常月光難儲錢？ 儲錢大法一覽 信封存錢/$1法則/52周儲錢
新年多項公共服務加價 如何應對生活成本飆升？（附2023年價項目一圖看清）
2023/01/06
新年多項公共服務加價 如何應對生活成本飆升？（附2023年價項目一圖看清）
【實現財自】賺多少錢算財務自由？ 看看自己在7個階段中的哪一個
2023/01/05
【實現財自】賺多少錢算財務自由？ 看看自己在7個階段中的哪一個
新年目標達成率僅8%？ 將目標簡單化 做好4點有助達成
2023/01/04
新年目標達成率僅8%？ 將目標簡單化 做好4點有助達成
購物狂如何戒癮並存錢？ 6個「不消費實驗」助達目標
2023/01/03
購物狂如何戒癮並存錢？ 6個「不消費實驗」助達目標
消費陷阱 財富及退休規劃 信用卡 電力 電子支付 家品 經濟 股票 鐘錶

下一篇文章

【儲錢法懶人包】銀行存款等於零？經常月光難儲錢？ 儲錢大法一覽 信封存錢/$1法則/52周儲錢
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

英國房價自金融危機最大跌幅 倫敦表現最差 預測2023年續下行 最大成因是失業
英國房價自金融危機最大跌幅 倫敦表現最差 預測2023年續下行 最大成因是失業
【富豪榜2022】香港首富不是李嘉誠 馬斯克以前是冠軍 排名大洗牌 共6600億美元身家蒸發
【富豪榜2022】香港首富不是李嘉誠 馬斯克以前是冠軍 排名大洗牌 共6600億美元身家蒸發
借錢做定期 一年賺息差逾4萬元 5大風險要注意
借錢做定期 一年賺息差逾4萬元 5大風險要注意
自覺較窮更易接受被欺凌? 科學拆解「經濟平等感」的重要性
自覺較窮更易接受被欺凌? 科學拆解「經濟平等感」的重要性
【儲錢法懶人包】銀行存款等於零？經常月光難儲錢？ 儲錢大法一覽 信封存錢/$1法則/52周儲錢
【儲錢法懶人包】銀行存款等於零？經常月光難儲錢？ 儲錢大法一覽 信封存錢/$1法則/52周儲錢
【Rolex升值】 勞力士英美售價再炒上 2023年增幅超過3% 四大最受歡迎錶款升幅比較
【Rolex升值】 勞力士英美售價再炒上 2023年增幅超過3% 四大最受歡迎錶款升幅比較
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款