什麽是財務極簡主義者？ 「極簡」不代表買便宜貨 將錢用在重點上 （附港人每月開支公式）

你是否經常為管理自己的錢和支付各種賬單而煩惱？經常因為一時衝動買很多用不上的物品？是時候嘗試「極簡」理財方式，將錢用在真正需要的地方，縮減平日無必要的開支，不再為錢焦慮。



什麽是極簡理財方式？

「極簡」就是將生活中不需要的東西縮減，只保留那些必要的部分，將重心回歸到生活本身。極簡理財方式也是同樣，只是將這種方式用在處理金錢問題上。財務極簡主義者（Financial Minimalist）會將錢用在生活必要支出上，縮減其他可自由支配的支出。



每個人生活必要支出不同，不能用統一的標準來衡量。有人傾向於將大部分錢用在置辦家具上，有人喜歡將大部分錢投放在股票市場上或存款戶口内等等。雖然每個人對自己必要支出的去向不同，但「極簡理財方式」的核心理念就是將錢用在必要的事情上。



「極簡」不代表買便宜貨

很多人會認為極簡理財就是買最便宜的貨，以此來節省錢，這是對極簡的誤解。極簡不是讓你過得拮据，買最便宜最差的東西，而是更有策略用錢。極簡主義下，你也可以買價錢貴，但很實用，可以用很長時間的物品。



例如，想買一件羽絨，如果買最便宜的貨，質量就沒有保證，可能一個冬天就已經破爛，下個冬天又要重新購買。但如果選擇較貴但質量更好的羽絨，可能可以穿四五年，平均每年的費用甚至會比最便宜的羽絨更著數。



6步成為財務極簡主義者

1.跟蹤自己的開支，用記賬本或APP將每個月的開支記下

2.將自己的必要支出列出來

3.將多餘的信用卡取消

4.精減銀行戶口，留下幾個必要的即可。例如，留下三個戶口，一個用來消費，一個用來存錢，一個用來做投資。

5.投資於質量而非數量。就像前文提到，財務極簡主義者會用更貴的價錢買更好的羽絨，而不會選擇便宜但用不久的。

6.儘快擺脫債務，極簡理財方式能騰出更多錢來償還各類貸款。

每月用幾多錢算「極簡」？

早前，滙豐發佈2022年用戶年度消費回顧報告，分析了客戶過去一年的消費數據。報告中數據顯示，23歲至27歲剛踏足社會的人士，月均支出是2.72萬元，而28歲至34歲的人士月均支出高達5.06萬元。其中這兩個年齡段開支中佔比最高的項目是購物，達39%至48%。這明顯不符合極簡的理財方式，購物已經佔總支出的過半數，其他基本生活支出卻被縮減到另外一半，支出結構稍顯失衡。

本港每戶每月平均開支3萬元



根據政府統計處2019/2020年住戶開支的調查數據顯示，包括食品、住屋、水電煤、衣服、交通、家電等耐用品及文具首飾等雜項物品的每月平均開支是3.02萬元。統計出來的數字其實已經包含娛樂、首飾、鐘錶等每個月的可支配收入項目，還遠小於5.06萬元，可見其實5萬元當中有很多可調整的空間。



其實每個人情況各異，每個月用幾多錢算極簡其實沒有一個固定的數字，但如果根據政府統計處2019/2020年住戶開支的調查數據作為參考數據，來削減部分可支配的開支，可計算出以下公式：



食品8,107元 + 住屋11,865元 + 電力、燃氣及水688元 + 交通2,033元 + 衣履748元 =23441元



對於很多與家人同住的人士，住屋部分或可以節省很大部分，或換成更細的單位也可以縮減這部分的開支。以上是根據極簡理財方式得出的幾項生活必須開支的總數，可用作大概的參考，但還要根據個人實際情況再作調整。

責任編輯：梁政琪

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