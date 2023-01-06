【外賣平台】信用卡折扣回贈一覽 foodpanda、Deliveroo 9個碌卡優惠碼合集即減$50起

肚子餓又不想落街買飯，自己煮又要洗碗，很自然就拿起手機點指叫外賣，即使價錢及送餐費較貴，但仍然想享受安在家中有美食送到門口? 精明的你可以考慮使用有外送平台優惠的信用卡，作為叫外賣的常客，更能獲得不同折扣優惠，即看下列foodpanda及Deliveroo信用卡優惠資訊合集一覽:

1.中銀信用卡Deliveroo優惠



首次優惠：Deliveroo單一簽賬滿$200（不包括運費及平台費），輸入優惠碼「BOCCNY1」 ，即減$50.



第二次簽賬：Deliveroo單一簽賬滿$200（不包括運費及平台費），輸入優惠碼「BOCCNY2」 ，即減$30

推廣期由即日起至2023年1月31日(送完即止)

中銀Visa Infinite卡享10倍積分



中銀Visa Infinite卡，本地及海外堂食、外賣、外送平台(foodpanda、Deliveroo)簽賬享十倍積分（相等於4%現金回贈），毋須登記並無最低簽賬要求。

合資格餐飲交易除可享原有 HK$1=1 分基本簽賬積分外，每 HK$1合資格餐飲簽賬可享額外 9 倍簽賬積分，即共 10 倍簽賬積分。

推廣期:由即日起至 2023 年 6 月 30 日(包括首尾兩日)

2.DBS星展 Deliveroo優惠

▼ 點擊圖片放大

以DBS信用卡 / DBS COMPASS VISA於Deliveroo網上或應用程式訂餐:



-首次登記成為Deliveroo會員可享首3次訂餐高達HK$99優惠，優惠碼：DBSHK99



-Deliveroo 現有會員可享豁免送餐費5次 優惠碼：5DBSHK及你的DBS信用卡號碼首6位數字（例如：5DBSHK123456）



-於Deliveroo訂餐滿2次(每次最少HK$100或以上，不包括送餐費)，第2次訂餐金額可透過DBS Omni一扣即享扣減HK$50

推廣期:即日起至2017年9月30日

3.渣打 x AlipayHK Deliveroo優惠



Q Credit Card信用卡 Deliveroo優惠折扣高達HK$135

於Deliveroo戶戶送叫外賣可享高達HK$135折扣優惠。詳情參閱AlipayHK App 內「品牌Channels」之 「餐飲品牌」。

4.建行(亞洲) eye信用卡 Deliveroo、foodpanda 優惠

憑中國建設銀行(亞洲)eye信用卡:

食肆及外賣平台(包括Deliveroo、foodpanda)消費9%現金回贈，額外網購或拍卡2%現金回贈，共享高達11%現金回贈。



推廣期共分3個階段：

階段1：2023年1月1日至1月31日

階段2：2023年2月1日至2月28日

階段3：2023年3月1日至3月31日

每階段9%現金回贈上限為HKD800。須於每階段報名登記。



5.World Elite Mastercard foodpanda優惠

-$1登記pandapro一年會籍

World Elite Mastercard持有人以港幣$1（原價為港幣$780）登記pandapro一年會籍，輸入優惠碼「ELITEPRO1」即可享有優惠。

-pandapro半年會籍享半價優惠

World Mastercard持有人以港幣$237（原價為港幣$474）登記pandapro半年會籍，輸入優惠碼「MASTERPRO50」即可享有優惠。

推廣期:即日至2023年4月14

6.Citi 優惠

Citi信用卡和foodpanda合作推出多個優惠碼，整個一月都有折，如表列所示:

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7. 虛擬銀行Mox信用卡

Deliveroo 消費可享高達HKD$50之3%CashBack，優惠期即日起至2022年7月31日。

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