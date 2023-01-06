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虛幣用戶變「無抵押債權人」 法官裁定327億資金屬Celsius財產

個人增值 13:18 2023/01/06

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在缺乏監管的環境下，投資虛擬貨幣既有可能帶來高收益，亦有可能一天歸零，最新Celsius的案例再次印證這一點。

據外媒根據美國紐約南區破產法院公布的文件報導，破產法官Martin Glenn本周裁定，42億美元（約327億港元）的加密貨幣存款是Celsius的財產，而不屬於數千名客戶。這一裁決不利於數千名客戶，並決定了與加密貨幣相關的破產案中的一個關鍵法律問題。

誰對破產的數字交易所、交易公司和其他平台的加密貨幣資產擁有所有權的問題，是Celsius和去年破產的其他公司(包括FTX和BlockFi Inc.)的第十一章破產保護案的核心所在。而今次，法官表示，這些數以千計的客戶為「無抵押債權人」

法官Glenn在他的裁決中說，每家公司對其客戶的數字資產的權利在其使用條款中都有明確規定，Celsius與其用戶的合同對該公司的所有權是明確的

《華爾街日報》指出，這決定的直接影響是允許該公司出售1,800萬美元的穩定幣，以支付在破產保護程式中停留更長時間的費用。Celsius高管在破產法庭上作證稱，該公司的資金將在3月耗盡，在那之後將需要籌集資金來支付維持破產保護狀態的費用。

Celsius曾經是最大的加密貨幣借貸平台，可惜它因為受幣市崩跌、三箭資本等機構連環倒閉波及，陷入流動性危機，在2022年6月無預警暫停用戶提款、兌幣和轉帳服務，接著在7月中根據美國《破產法》第11章，向紐約南區美國破產法院提交自願重組申請。

 

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欄名 : 虛幣風雲

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