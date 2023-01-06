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微軟擬用ChatGPT革新Bing AI聊天搜尋引擎 能否挑戰Google?

博客 13:02 2023/01/06

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早段時間才談及微軟計劃推出一個超級應用程式，以強化自家市場的佔有率，今個星期再有消息指，微軟為優化其搜尋引擎Bing，計劃夥拍近日火紅的人工智能系統ChatGPT，期望爭奪Google穩坐多年的寶座。搜尋引擎全世界人人每日都用，市場龐大自然不用說，微軟著手改革Bing，到底意味著微軟終於真正找到Google弱點，有信心在市場分一杯羹，定還只是虛張聲勢？

由OpenAI推出   Elon Musk有份
近日非常火紅的ChatGPT 聊天機器人，令不少人都驚訝於人工智能的威力。由Elon Musk共同創立的非營利人工智慧研究組織OpenAI，推出的新型聊天機器人模型ChatGPT，無論是朗誦吟詩、編程式碼，還是寫文章都能做到。據外媒報道，Google 內部正拉起一道「紅色程式碼」（Code red）警戒線，擔心 ChatGPT 將對 Google 搜尋引擎的未來帶來巨大挑戰。

對於ChatGPT能否挑戰Google的搜尋引擎霸主地位，當下還言之尚早，至少在目前而言是不可能的，原因是ChatGPT與Google採用的技術根本不一樣。ChatGPT作為聊天機器人，顧名思義能直接回答人們查詢及提供答案，而不是像Google般給你一堆結果再慢慢選擇。當然，Google是從網絡找來海量的結果，再交由人作選擇，畢竟人腦才明白人的需要。

雖然人工智能的技術已發展一段時間，但能否做到百分百真確無誤，相信大家都明白並不可能。因此有論者認為ChatGPT只能當作是搜尋的一部分，不能當做整個搜尋步驟。ChatGPT 只能提供輔助性的建議，但若要需嚴謹查證，還是要依賴其他方法。

Chatbot作搜尋引擎   或令事情複雜化
事實上，用聊天機械人作為搜尋引擎入口，風險亦不低。在Google打關鍵字找東西，簡單直接，但透過與聊天機械人對話搜尋，或會簡單複雜化: 可能有人講一大段東西也找不到想要的資訊，也有可能一兩句便成功。當然更不能排除很多人貪玩地和機械人對話，結果玩「死」機械人，例如有很多「別有用心」的用家就透過調教機械人，發表哽耳言論。

2022下半年，一個名為Andi的搜索引擎面世，標榜著認知搜尋，能夠以更有脈絡及人性化的搜尋結果，回應使用者想搜尋、想問的問題。Andi 是一個經大量語言模型訓練的 AI ，能結合即時網上資料，一次過採用多個資料來源而組成答案。據Andi 創辦人指，其搜尋方式可讓用戶節省15至20分鐘找出想要的資訊。

微軟若以ChatGPT加持BING，相信必定有助於帶來與別不同的搜尋體驗，讓用家一句話就找到想要的，或一個指令就寫出一篇文。但現今技術之下，機械人所生成的內容務必要fact check，又會轉用Google，所以兩者是競爭還是共存，就要看未來科技的發展如何。

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撰文 : 薑餅人

欄名 : 電玩透視

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