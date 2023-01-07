英國炸魚薯條店The Chippy 深受皇室成員喜愛 成為銅鑼灣人氣食店

世界盃已曲終人散，原來不少球迷專程到英國炸魚薯條店The Chippy銅鑼灣新分店觀看直播球賽，邊吃招牌的炸魚薯條（Fish and Chips），邊支持自己心愛的球隊。

賽事完結後，餐廳依舊人氣旺盛，除了因有口碑的英式美食外，新店還加入新菜式，令食客有更多選擇，故此已很快成為銅鑼灣最新的人氣食店。

英國最具代表性的經典小食炸魚薯條，除了是國民美食外，還得到皇室成員英女皇伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）、樂隊披頭四（The Beatles）、球星碧咸（David Beckham）的喜愛。在英格蘭打比郡有逾60年歷史、以炸魚薯條做主打的Zan Fish姊妹店--The Chippy，負責人Barnett家族是英國當地赫赫有名的捕魚世家，曾於2015年在中環添馬公園及2016年中環遮打花園開設Pop-up店，破紀錄日售高達500份炸魚及750公斤薯條，深受香港人歡迎。

The Chippy繼去年中於尖沙咀開設第一間分店後，旗艦店在去年底進駐銅鑼灣，新店將英式文化融入每個角落，讓食客像置身於英國當地品嘗美食。The Chippy主打的炸魚薯條，食材從英國空運到港，嚴選頂級北大西洋鱈魚，抵達港口前已在船上進行加工及冷凍，鎖住鱈魚的肉質及營養價值，保留最新鮮的味道。長達40厘米、相當於兩個手掌大小的頂級北大西洋鱈魚柳，裹上秘製麵漿製成正宗炸魚，加上充滿英倫風味的厚切薯條，相當滋味。

吃炸魚薯條亦可配搭不同醬汁，餐廳提供5款選擇，包括經典清爽解膩的青豆醬、結合異國風味及用上多款香料製成的咖喱醬、以牛肉精華提煉而成的牛肉醬，還有最具人氣、酸甜開胃的番茄醬及味道略帶香甜的他他醬，風味各異。

The Chippy

地址：銅鑼灣耀華街18號地下

營業時間：11:30pm-9pm

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作者：招美寶

責任編輯：黃依情

（節錄）

【原文：英國炸魚薯條店The Chippy 銅鑼灣開枝散葉 （收費文章）】

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