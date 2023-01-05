【農曆新年2023】一田賀年食品祭即日起至1月25日　$248起入手8大海味老字號福袋

臨近農曆新年，相信大家都忙着辦年貨。由即日起至1月25日，全綫一田超市及6大特別展銷場舉行一田賀年食品祭 「瑞兔‧迎豐年」，過百款花膠、鮑魚、海參等海味珍品及養生食材、團年飯速煮美饌、賀年糕點芋圓等低至41折發售！

當中，賀年福袋低至248元發售，1個福袋集齊鮑魚、燉烏雞湯、厚花菇等5款好貨的「安記團圓福袋」（$248）；兔年跟CONY兔兔大玩cross over的官燕棧LINE FRIENDS MEET限定版手挽福袋（$268）及紅燒鮑魚花膠錦盒（$248），有齊鮑魚花膠等再配上LINE FRIENDS包裝。

南北行「金兔迎福鮑魚養生福袋」（$288）集齊6款好貨，福袋滿載鮑魚、螺片、猴頭菇、蟲草花、湯包、花茶，送禮貴氣得體，買滿1,000元送精選蟲草花1包（價值$98），買滿2,000元更送滋潤湯包福袋（價值$398）。

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推廣地點

全綫一田超市（推廣期：1月3日至1月25日）

大埔新達廣場特別展銷場（推廣期：12月29日至1月26日）

荃灣廣場1樓特別展銷場（推廣期：1月3日至1月25日）

葵芳新都會廣場3樓特別展銷場（推廣期：1月7日至1月25日）

元朗形點1期1樓特別展銷場（推廣期：1月9日至1月25日）

旺角MOKO MTR層特別展銷場（推廣期：1月10日至1月25日）

將軍澳東港城1樓特別展銷場（推廣期：1月10日至1月25日）

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