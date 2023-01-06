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新年多項公共服務加價 如何應對生活成本飆升？（附2023年價項目一圖看清）

個人增值 08:30 2023/01/06

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踏入新年，多項公告服務及餐飲宣佈加價，包括電費、的士、膠袋費、隧道費、巴士、天星小輪和麥當勞等。生活成本將大幅增加，而人工加幅追不上，令不少人感到手足無措。其實，只要在花銷中找到調整空間，加價也不影響享受生活，嘗試以下5種方式，總有一種對你有幫助。

    點擊圖片放大

1. 做好每月記賬
要想從自己的花銷中找到調整空間，第一步就是做好每月記賬，將自己的所有收入和支出都清楚記下，這樣才能知道自己花錢的去向，進而找到可以縮減的空間。人的記憶往往會出錯，如果有記賬習慣的人士，或曾經查過自己過去一個月或一個星期的消費，就會發現原來自己用了如此多錢。平日每筆消費不多，但累計起來又是一筆大數目。

2.減少可自由支配的支出
其實在日常生活中有很多可以縮減的開支，可能自己都沒有發現。例如，叫外賣的次數太多、油費開支太多、日常購物支出太多等等。

以上提到的幾種都可以調整改進，可以減少叫外賣次數，改成自己煮飯；根據目的地的距離更換交通工具；可以將到店購物換成線上App購物，能有效避免購買不需要的多餘物品。如果怕送遞費太貴，可以選擇到店自取。這些都是我們開支中的可調整空間，是可以自由調配的支出。

3.縮減訂閲和賬單開支
其次我們還可以縮減自己訂閲的網上服務和電話費等，這可能也是很少人會想到的可以縮減的開支。現在很多網上服務都需要付款，例如蘋果音樂、運動記錄app、煮飯教程app等，這些都可以選擇更便宜的代替版，或如果不是很常用的，甚至可以直接取消。我們還可以選擇更便宜的電話套餐，如果自己不是經常打電話，可以更換其他只上網的套餐。這些費用每樣數目可能都比較小，但加在一起又是一項大支出。

4.移居到生活成本更低的城市
如果自己的城市生活成本太高，甚至可以選擇移居到其他成本更低的城市。雖然對於很多人而言，這不是一個容易的選擇，但也可以作為一種備用方案。要想享受生活，減輕壓力，就要通過尋找這些開支空間來節省費用。

5.通過自己的技能增加收入
以上提到幾個都是從支出入手做的調整，也可以從收入方面調整。重新思考自己的興趣和技能，尋找當中可以給自己帶來收入的機會。

例如喜歡攝影，可以選擇兼職攝影師，現在很多婚禮拍攝和畢業拍攝都需要尋找跟拍，加上現在網絡發達，將自己的作品發在社交媒體上可能可以獲得更多機會。如果喜歡寵物，也可以做寵物托管，現在很多寵物主人外出都會選擇將寵物寄養。將自己的興趣技能和現在市況綜合考慮，這可能也帶來一定的收入。

 

 

責任編輯：梁政琪

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