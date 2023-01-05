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【新年求職】32%中小企員工考慮轉工 3大福利最吸引（附美國最多人想轉工的10大職位）

個人增值 20:00 2023/01/05

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香港人工作壓力大，謀得一份好工可謂每個打工仔的願望。每日上班都有離職念頭的大家，新一年不禁會考慮不如轉份工作。換個環境，可能會有不一樣的感受。保誠最新發布本港「打工仔幸福度調查」指出，32%受訪中小企員工正考慮轉工，調查亦發現，有77%中小企員工認為僱員福利是考慮工作去留的關鍵因素，亦有24%人希望到大公司工作享受更好福利，到底提升哪方面的代遇更能吸引打工仔過塘? 

香港打工仔調查

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調查由保誠於2022年9至10月以網上問卷訪問共 600 名香港中小企打工仔、及300名香港大型企業打工仔，有62%受訪中小企打工仔表示，在職公司有醫療保障提供，惟遠低過大型企業的83%。在眾多福利之中，打工仔對醫療保障的滿意度最低。

美國的情況也相近，據CNBC報導，將近一半 (46%) 的美國人計劃在未來六個月內找份新工，高於六個月前的 41%。不少人找新工作，都是覺得自己所做的行業欠缺「錢途」，發展機會有限，但事實上做到人最想轉工的行業又是哪些? 好奇自己的職業是否榜上有名，以下圖列十大最想轉工職位排名︰

10大最想轉工的職位

    點擊圖片放大

據Payscale分析美國勞工統計局提數十個職業的招聘和離職率，及 2021 年 10 月至 2022 年 10 月期間對 80,000 多名受訪者的調查發現，從事客戶服務、人力資源和技術工作的人員最有可能最快辭職。調查亦顯示工資增長緩慢，是員工辭職的重要因素。

Payscale 人事副總裁 Lexi Clarke指出，近幾個月名單上的許多行業，包括技術和人力資源，一直處於壓力下，尤其是在加薪幅度不大和晉升機會不多的情況下，讓人特別容易精疲力盡並另謀高就。

儘管人們仍然擔心經濟衰退，Payscale 人事副總裁 Lexi Clarke表示，現在仍然是換工作的好時機，他指出裁員人數處於歷史低位，而且職位空缺繼續超過可填補空缺的員工人數，專業職位的就業機會仍遠高於 2019 年，就業市場競爭激烈，2023年將會是繼續是屬於求職者的市場。

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