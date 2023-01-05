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勞斯萊斯1,338萬奢華房車　長軸版Phantom Series II

博客 17:24 2023/01/05

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英國頂級豪華車廠勞斯萊斯（Rolls-Royce）去年尾推出的全新Phantom Extended Series II，標配版連稅就需1,338萬。

英國頂級豪華車廠勞斯萊斯（Rolls-Royce）出品的名車，素來都走極奢華路綫。廠方剛於去年尾推出的全新Phantom Extended Series II，叫價更驚為天人，標配版連稅就需1,338萬。而於預覽會展出的首部右軚港版，加入多項原廠選配後，車價更高達1,659萬！就算買唔起，都絕對值得好好欣賞一下。

這部Phantom Extended Series II披上的Olivin橄欖綠色是option選項，需另加35.6萬，但這顏色實屬少見。

廠方堅持沿用對開式車門，有型之餘，更添一份尊貴感。

勞斯萊斯於2017年推出第八代Phantom後，相隔5年，全新的Phantom Series II終於登場。廠方早前特意於淺水灣影灣園舉行發布會，展出香港首部右軚長軸版的Phantom Extended Series II。

除了高達千萬車價夠煞食外，這部新車還以廠方全新的Bespoke Olivin橄欖綠色登場，外漆帶有微細的金屬顆粒，在燈光下熠熠生輝，低調得來非常有型。

全新鐳射切割LED車頭大燈，每邊有580顆閃爍的星星，呼應車內星光車頂，於夜間出行份外優雅。

搶眼圓盤形輪圈

外形上，Phantom Series II雖換上新設計，但就保留了上代的莊嚴氣勢。首先從正面來看，萬神殿格柵鬼面罩沿用在Ghost中首次亮相並大受歡迎的發光式設計，頂部更加設了鍍鉻飾條，與車頭大燈及日行燈水平對齊，亦令「雙R」徽章與歡慶女神更為突出。

鍍金的歡慶女神是可電控升降，換上金色後更奢華優雅。

復刻自1920年代的22吋拋光不鏽鋼圓盤形輪圈，屬選配項目，需另加37萬，亦可訂製全拋光或部分拋光的3D不鏽鋼三角輪圈。

車側則保留了勞斯萊斯標誌性的短前懸、長軸距及闊C柱設計，以保護乘客隱私。新車腰線從前翼板彎曲貫穿至後門，再延伸至燈籠式尾燈，突顯了Phantom長車頭的比例。

車側底部的飄馳線，更營造出顯眼的陰影效果。但這部展示車最吸睛的，相信是復刻1920年代車廠的22吋拋光不鏽鋼銀圓盤形輪圈，另有亮面黑選擇，搶眼度極高。

車尾設計則偏向簡約，走穩陣風格。

新色皮革車櫳

這部香港首發的Phantom Extended Series II，內櫳選配了全新的黑、白及橄欖綠色Iceland Moss皮革，搭配融入了細緻金屬的深琥珀Dark Amber木飾面，加上由數百顆繁星交織而成的Starlight星空車頂，以及只屬Phantom獨享兼首度出現的Cascade Steel主題Gallery儀錶板，奢華感絕對爆燈。

後排中央的扶手以深琥珀色薄木飾板打造，有精細條紋及金屬顆粒，與星光車頂一同閃閃發光。

Rolls-Royce車款必備的內置純銀手柄雨傘，這次也是Bespoke項目，可自選顏色。

廠方亦堅持沿用對開式車門，讓駕駛者及乘客也有如古時乘坐馬車的尊貴感。而這部長軸版會標配了獨立電動控制後座，小腿位置亦設有可升降的軟墊，其餘還有電控桌面、獨立觸控式多媒體屏幕等。不過位於後排中間的可收納式香檳櫃及環迴音響等，都是選配項目。

後座的調節冷氣鍵改放左車門上，以推拉形式控制。

至於動力方面，Phantom Extended Series II沿用Architecture of Luxury全鋁合金車架，搭載勞斯萊斯標誌性的6.75升V12雙渦輪引擎及8速自排波箱，最大馬力高達563bhp及900Nm扭力。

值得一讚是車廠向來也堅持着重寧靜感，於行車時絕對是無懈可擊。加上後輪驅動並配備四輪轉向系統，令駕駛時平穩至極。

搭載廠方標誌性的6.75升V12雙渦輪引擎，表現不俗。

規格表︰
售價︰$13,380,000起（基本配置）
車型︰4門4座超豪華房車
引擎︰6.75升V12雙渦輪
傳動︰8速自排、後驅
最大馬力︰563bhp
最大扭力︰900Nm
重量︰2,795kg
0-100km/h加速︰5.5秒
查詢︰勞斯萊斯香港（2870 1692）

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撰文 : 黃依情

欄名 : 型男玩物誌

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