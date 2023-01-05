勞斯萊斯1,338萬奢華房車　長軸版Phantom Series II

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英國頂級豪華車廠勞斯萊斯（Rolls-Royce）出品的名車，素來都走極奢華路綫。廠方剛於去年尾推出的全新Phantom Extended Series II，叫價更驚為天人，標配版連稅就需1,338萬。而於預覽會展出的首部右軚港版，加入多項原廠選配後，車價更高達1,659萬！就算買唔起，都絕對值得好好欣賞一下。
勞斯萊斯於2017年推出第八代Phantom後，相隔5年，全新的Phantom Series II終於登場。廠方早前特意於淺水灣影灣園舉行發布會，展出香港首部右軚長軸版的Phantom Extended Series II。
除了高達千萬車價夠煞食外，這部新車還以廠方全新的Bespoke Olivin橄欖綠色登場，外漆帶有微細的金屬顆粒，在燈光下熠熠生輝，低調得來非常有型。
搶眼圓盤形輪圈
外形上，Phantom Series II雖換上新設計，但就保留了上代的莊嚴氣勢。首先從正面來看，萬神殿格柵鬼面罩沿用在Ghost中首次亮相並大受歡迎的發光式設計，頂部更加設了鍍鉻飾條，與車頭大燈及日行燈水平對齊，亦令「雙R」徽章與歡慶女神更為突出。
車側則保留了勞斯萊斯標誌性的短前懸、長軸距及闊C柱設計，以保護乘客隱私。新車腰線從前翼板彎曲貫穿至後門，再延伸至燈籠式尾燈，突顯了Phantom長車頭的比例。
車側底部的飄馳線，更營造出顯眼的陰影效果。但這部展示車最吸睛的，相信是復刻1920年代車廠的22吋拋光不鏽鋼銀圓盤形輪圈，另有亮面黑選擇，搶眼度極高。
新色皮革車櫳
這部香港首發的Phantom Extended Series II，內櫳選配了全新的黑、白及橄欖綠色Iceland Moss皮革，搭配融入了細緻金屬的深琥珀Dark Amber木飾面，加上由數百顆繁星交織而成的Starlight星空車頂，以及只屬Phantom獨享兼首度出現的Cascade Steel主題Gallery儀錶板，奢華感絕對爆燈。
廠方亦堅持沿用對開式車門，讓駕駛者及乘客也有如古時乘坐馬車的尊貴感。而這部長軸版會標配了獨立電動控制後座，小腿位置亦設有可升降的軟墊，其餘還有電控桌面、獨立觸控式多媒體屏幕等。不過位於後排中間的可收納式香檳櫃及環迴音響等，都是選配項目。
至於動力方面，Phantom Extended Series II沿用Architecture of Luxury全鋁合金車架，搭載勞斯萊斯標誌性的6.75升V12雙渦輪引擎及8速自排波箱，最大馬力高達563bhp及900Nm扭力。
值得一讚是車廠向來也堅持着重寧靜感，於行車時絕對是無懈可擊。加上後輪驅動並配備四輪轉向系統，令駕駛時平穩至極。
規格表︰
售價︰$13,380,000起（基本配置）
車型︰4門4座超豪華房車
引擎︰6.75升V12雙渦輪
傳動︰8速自排、後驅
最大馬力︰563bhp
最大扭力︰900Nm
重量︰2,795kg
0-100km/h加速︰5.5秒
查詢︰勞斯萊斯香港（2870 1692）
撰文 : 黃依情
欄名 : 型男玩物誌