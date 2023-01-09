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【ET財智Talk】美國息口快將見頂？ 安柏環球金融雷志海分析重啟經濟下最值博的入市部署，立即收看！

個人增值 11:17 2023/01/09

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2022年股債見紅，大部分股市錄得雙位數跌幅，美國國庫券亦不能倖免，美元一枝獨秀、商品市場落差較大。去年環球股市蒸發18萬億美元，踏入2023年，亞洲國家旅客到訪數字上升帶動經濟復常，尤以亞洲股市值博率較高，當中中港股市估值便宜。港股自去年最低位14687多點已反彈50%，是否熊市告終踏入牛市一期？本周四美國將公布CPI最新數據，通脹有望繼續回落？美股今年走勢如何？《ET財智Talk》請來安柏環球金融集團投資總監雷志海，分析重啟經濟下，中港及其他環球主要股市最新布局。立即收看！

Time code
00:50 2022年股債均見紅   
01:00 商品、美元一枝獨秀  商品市場落差大
02:13 去年大部分股市錄得雙位數跌幅   美國國庫券不能倖免
03:05 去年歐美日高通脹   央行罕見急速加息
04:07 至去年底歐美通脹有加速回落跡象   
04:25 歐元區12月份CPI回調至9.2%
04:55 周四美國將公布CPI數據   市場料通脹繼續回落
06:45 若通脹有序地回落   年中美國加息周期或見頂
08:15 雙印股市去中國化見資金流入   英國股市以美金計算則見紅
08:46 去年環球股市蒸發18萬億美元   自雷曼兄弟事件後最誇張
10:42 亞洲股市值博率高   亞洲國家旅客到訪數字上升帶動經濟復常
12:15 外國投資者對中港市場不明朗政策先撤資   
12:40 去年中國市場為過往20年首見資金淨流出    
12:59 海外投資者有機會重新調整中港股市倉位    
13:20 中港股市估值平   受惠開關MSCI中國曾升逾40%      
15:39 美國重啟經濟   消費焦點移至服務及旅遊相關行業
17:30 港股自去年最低位14000多點已反彈50%   
18:01 料熊市告終踏入牛市一期
19:40 以往60年本港出現8次跌逾40%大型熊市
20:00 恒指反彈至24000點為基本假設   或可上望26000點 
21:45 美股今年料不太悲觀   美國經濟衰退機會僅2成8至3成  
22:50 標指連續2年或以上負回報十分罕見   過往100年僅出現4次
24:45 美股首季料出現最後震盪   期望年底出現正數

《ET財智TALK》逢周一晚上於本網網站播出，主持顧芷筠（Debby）每集邀請不同嘉賓，解讀財經市場最新形勢，為投資策略作最佳部署。

責任編輯：霍耀堂

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欄名 : ET財智Talk

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