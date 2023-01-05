【MPF】MPF全年慘蝕1800億　美股基金12月包尾　中港股票有回升跡象

很多人在年尾或年頭的時候都會為自己做一個年度總結，以檢討自己一年以來的工作或表現。除了自身要做年度總結之外，強積金亦適宜每年做一個總結，以檢視投資組合的賺蝕，了解新一年有沒有需要調整組合。

強積金2022年表現

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股票全錄雙位數跌幅

在新冠疫情伴隨着戰爭、通脹升溫、利率上升及經濟衰退等憂慮下，股票及債券的評級都被下調，令投資於傳統股票及債券的多元化投資策略變得無效。積金評級的數據顯示，2022年強積金的全年賬面投資虧損達1,869億元，回報按年下跌約15.66%，虧損幅度僅次於2008年的30.2%虧損。

除了保守基金之外，幾乎所有的強積金資產類別都錄得負回報，當中股票基金的虧損最大，美國股票及環球股票全年分別蝕20.05%及19.94%，亞洲股票及中港股票的虧損幅度達19.94%及19.25%。

即使是混合資產基金，虧損表現亦頗為慘烈。股票成分佔80至100%的全年虧損幅度近18.5%，就算股票比例佔比較小，僅得21至40%，仍蝕15.4%。

強積金保守基金是唯一一個在2022年錄得正回報的基金類別，輕微賺0.31%。2022年表現最佳的強積金基金幾乎都是保守基金，友邦強積金保守基金賺0.66%，是表現最好的保守基金。

中港股票12月表現回升

雖然股票基金在2022年的表現慘不忍睹。但如果單看2022年12月的表現的話，會發現中港股票基金有好轉的勢頭，12月份回報有5.9%，成為單月表現最好的基金類別。宏利安聯香港基金更成為去年12月表現最好的強積金，回報達7.7%。

美股基金及環球股票的表現則仍較為落後，在12月份單月仍蝕5.89%及4.16%。12月份表現最差的10隻強積金均為美股基金，宏利MPF北美股票基金表現最差，虧損7.39%。

【積金局呼籲】強積金乃跨越超過四十年的長線儲蓄投資，期間無可避免經歷不同的經濟周期。強積金計劃成員毋須過份擔心短期的市場波動，更切忌試圖捕捉市況，以免得不償失。

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