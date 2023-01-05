  • 19°C
香港時間 : 2023105日 (週四) 17:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MPF】MPF全年慘蝕1800億　美股基金12月包尾　中港股票有回升跡象

強積金 16:36 2023/01/05

分享：

分享：

很多人在年尾或年頭的時候都會為自己做一個年度總結，以檢討自己一年以來的工作或表現。除了自身要做年度總結之外，強積金亦適宜每年做一個總結，以檢視投資組合的賺蝕，了解新一年有沒有需要調整組合。

強積金2022年表現

    點擊圖片放大
    +3
    +2

股票全錄雙位數跌幅
在新冠疫情伴隨着戰爭、通脹升溫、利率上升及經濟衰退等憂慮下，股票及債券的評級都被下調，令投資於傳統股票及債券的多元化投資策略變得無效。積金評級的數據顯示，2022年強積金的全年賬面投資虧損達1,869億元，回報按年下跌約15.66%，虧損幅度僅次於2008年的30.2%虧損。

除了保守基金之外，幾乎所有的強積金資產類別都錄得負回報，當中股票基金的虧損最大，美國股票及環球股票全年分別蝕20.05%及19.94%，亞洲股票及中港股票的虧損幅度達19.94%及19.25%。

即使是混合資產基金，虧損表現亦頗為慘烈。股票成分佔80至100%的全年虧損幅度近18.5%，就算股票比例佔比較小，僅得21至40%，仍蝕15.4%。

強積金保守基金是唯一一個在2022年錄得正回報的基金類別，輕微賺0.31%。2022年表現最佳的強積金基金幾乎都是保守基金，友邦強積金保守基金賺0.66%，是表現最好的保守基金。

中港股票12月表現回升
雖然股票基金在2022年的表現慘不忍睹。但如果單看2022年12月的表現的話，會發現中港股票基金有好轉的勢頭，12月份回報有5.9%，成為單月表現最好的基金類別。宏利安聯香港基金更成為去年12月表現最好的強積金，回報達7.7%。

美股基金及環球股票的表現則仍較為落後，在12月份單月仍蝕5.89%及4.16%。12月份表現最差的10隻強積金均為美股基金，宏利MPF北美股票基金表現最差，虧損7.39%。

 

【積金局呼籲】強積金乃跨越超過四十年的長線儲蓄投資，期間無可避免經歷不同的經濟周期。強積金計劃成員毋須過份擔心短期的市場波動，更切忌試圖捕捉市況，以免得不償失。

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : MPF理財

最新專欄文章 更多

【MPF】滙豐強積金表現大檢閱 一隻基金完勝港股 10年平均每年升10%
2022/12/11
【MPF】滙豐強積金表現大檢閱 一隻基金完勝港股 10年平均每年升10%
【MPF】宏利強積金表現大檢閱 29隻基金點揀好？ 有3隻是長期冠軍
2022/12/10
【MPF】宏利強積金表現大檢閱 29隻基金點揀好？ 有3隻是長期冠軍
【MPF】強積金表現、資產配置、提取、整合　懶人包讓你一文睇清！
2022/12/07
【MPF】強積金表現、資產配置、提取、整合　懶人包讓你一文睇清！
【MPF】友邦強積金表現大檢閱 23隻基金點揀好？ 美股歐股名列前茅
2022/12/07
【MPF】友邦強積金表現大檢閱 23隻基金點揀好？ 美股歐股名列前茅
【MPF】永明彩虹強積金表現大檢閱 環球股票長線跑出 港股基金狀態下滑
2022/12/06
【MPF】永明彩虹強積金表現大檢閱 環球股票長線跑出 港股基金狀態下滑
儲蓄 香港經濟日報 財務自由 退休 退休規劃產品 退休組合 退休金 財富及退休規劃 退休基金 收息產品

下一篇文章

【遊日本限制】中港澳航班只准用部分機場抵日 旅遊保包唔包？　保聯：政府防疫政令屬於不保事項

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【儲蓄保險】定期存款利息創新高　儲蓄保險還有必要嗎？
【儲蓄保險】定期存款利息創新高　儲蓄保險還有必要嗎？
【MPF】強積金表現、資產配置、提取、整合　懶人包讓你一文睇清！
【MPF】強積金表現、資產配置、提取、整合　懶人包讓你一文睇清！
【MPF】永明彩虹強積金表現大檢閱 環球股票長線跑出 港股基金狀態下滑
【MPF】永明彩虹強積金表現大檢閱 環球股票長線跑出 港股基金狀態下滑
儲蓄保險呃人？何解有此講法？了解儲蓄保3大伏位　防墮推銷陷阱
儲蓄保險呃人？何解有此講法？了解儲蓄保3大伏位　防墮推銷陷阱
【MPF】宏利強積金表現大檢閱 29隻基金點揀好？ 有3隻是長期冠軍
【MPF】宏利強積金表現大檢閱 29隻基金點揀好？ 有3隻是長期冠軍
【MPF】滙豐強積金表現大檢閱 一隻基金完勝港股 10年平均每年升10%
【MPF】滙豐強積金表現大檢閱 一隻基金完勝港股 10年平均每年升10%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款