【理財個案】40歲月入兩萬多 有樓要供 擁逾百萬閒錢 該如何配置?

對金錢十分重視的你是否一直腳踏實地存款，每月大部分的工資都不捨得完，終於存起了一筆儲蓄。明明辛苦累積到投資本金，又生怕買更多股票會遇上風險，假若把錢全部放在銀行，只會白白被通脹蠶食。踏入40歲的他，樓還未供完，理財上面對進退兩難的局面，眼見港股去年積弱，美元強勢之下，更擔心港幣脫鉤，投資經驗不多，目前百多萬元閒錢，應該如何分配? 看看龔成是如何回應。

讀者:

你好龔sir，本人40歲，月入兩萬幾，現持一物業，市值大概500萬，尚欠mortgage約200萬。持股票大概40萬，大部分係中遠海控 （01919） (13蚊入，而家得返8蚊左右),另有大約120萬現金喺銀行樓按高息戶口，之前本來想做其他投資，但一直未行動，因為怕唔識投資會輸。其實一直覺得百幾萬擺銀行好傻，但又唔知點理財最適合，請問有咩建議？另外應唔應該將銀行現金由港幣兌做美金？港幣有冇可能真係脫鉤？謝謝你。



龔成︰

將現金長期放於銀行的確會貶值，但現時香港進入加息周期，銀行的利息回報都不差。若你想保守少少，可以將部分資金做定期或者放於高息戶口抵消供樓利息都是一個不錯的選擇。

如果你本身不懂投資，不要勉强，因爲投資是「先想風險，再想回報」，缺乏相關的知識是最大的風險。但長遠我不建議將全部資金放於銀行，始終現金的本質都會隨時間貶值。所以，你最好花時間學好投資，認真地去為財富增值。

以你40歲，可以選擇一些「平穩增值股」+「潛力股」作投資目標。以現時大市合理區狀況，你可以考慮用部份儲蓄，進行月供股票。你可以每月先用一半儲蓄，另一半就先儲起架策略。



中遠海控 （01919） 近年盈利比以往都高，但未來能否維持高的增長，要再觀察。同時，全球運費近年波動，因此不排除之後都波動，影響這企業盈利能力，所以就算投資，也只能分注，不宜大手，個別股票佔組合比例15%或以下會較爲平衡。

由於你投資知識不高，因此可較集中在平穩增長類股。而潛力股，只宜小小注。此期間，你最好是努力提高投資知識，才慢慢增加翻潛力股比例。餘下現金就是等大跌市時出手，如果你能在這段時間學好選股等技巧，到大跌市時就能把握機會，財富增值會更明顯。

現時美金走强，但本質上美金都只是「政府票據」，長遠都一樣會貶值，所以不適宜持有太多。港幣如果脫鈎，所帶來的影響好大，現時無任何跡象顯示有脫鈎的趨勢，金管局依然會維持港匯的平衡。

【本文獲作者龔成授權轉載】

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