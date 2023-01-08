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自覺較窮更易接受被欺凌? 科學拆解「經濟平等感」的重要性 

個人增值 11:00 2023/01/08

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人與人之間經常會有很多比較，而經濟能力更是重要的比較因素，影響著一個人的自尊。即使是相熟的朋友，對於收入和個人財富也是絕口不提，可能是因沒有比較就沒有傷害，怕說出來自己窮過別人。假如你在自年少時期已經有覺得比朋友窮的想法，或會更慣常受人欺負。

經濟平等感與良好行為有關
外媒引述劍橋大學心理學家《兒童心理學與精神病學雜誌》一項最新研究發現，認為自己出身比同齡人貧窮的年輕人，更容易缺乏自尊心及成為欺凌的受害者。 研究還顯示，感覺更窮或更富有的人，更有可能欺凌他人。結果亦顯示，朋友之間的經濟平等感、心理健康和良好的社會行為有關。

自認窮更易接受被欺負
及後有研究再分析英國 12,995 名 11 歲兒童，對朋友之間的經濟水平進行自我比較。與認為自己在經濟方面與朋友同等的人相比，相信自己比朋友窮的人，自尊得分低 6-8%，幸福感得分低 11%。而認為被欺負或欺負的可能性高 17%，與實際實施欺凌的比例高出 3-5%。

貧富感覺不一定來自經濟水平
雖然大多數孩子覺得自己富有的程度和朋友一樣，但還是分別有 4% 和 8% 的孩子，認為自己比他們的朋友更窮或更富有（16% 的人表示不知道）。研究亦對比英國千禧世代研究(Millennium Cohort Study)的研究數據，當中的「客觀家庭收入」對照，包括家庭每周可支配收入的衡量標準，負責研究的新南威爾士大學 Piera Pi-Sunyer 博士指出，結果反映不一定是富人或窮人，才覺得自己比朋友更富有或更窮。

覺窮只因內心情緒作崇
研究指出，感覺更貧窮可能與消極情緒有關，在青春時期，人通過「社會比較」對自己做出判斷。與他人相比，考慮自己有多受歡迎或有多少吸引力後，再判斷所感受到的個人經濟地位，從而建立自我意識的發展。青春期作為過渡期，經濟地位感可能會影響我們的歸屬感。Piera Pi-Sunyer 博士亦指出，歸屬感對於青春期的幸福感和社會心理功能尤為重要， 一些經濟觀念或源自於朋友群組，加劇了對自己的負面判斷，使我們更關注貶低自我價值的信息，從而影響心理健康，變得更易接受被人欺負。

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