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公立醫院超負荷 私家收費貴點算？

博客 15:32 2023/01/05

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公立醫院為普羅大眾提供可負擔的醫療服務，不過由於資源緊絀，輪候時間長。近月，為了集中資源抗疫，醫管局指，公立醫院需要減少部分非緊急服務，部分病人的治療亦需要延期。那公立醫院的情況有幾嚴重？私家醫院收費又是多少？

公立醫院超負荷1：專科門診每年增加80萬新症 輪候期長達4年
醫管局轄下有49間專科門診，為由普通科門診、私家或家庭醫生轉介的病人提供專科診療的服務。每年專科門診服務量達750萬人次，並每年增加約80萬的新症。 根據醫管局網站的最新數據，各專科穩定新症個案的最長輪候時間介乎51星期（兒科）至205星期（眼科）。

公立醫院超負荷2：病床住用率高企不下
官方數字，近3個年度病床住用率徘徊八成，接近臨界點。至於一些高峰期，如2022年3月中旬，有10所公立醫院醫院的內科病牀住用率超過100%，有4所更是超過120%，而威爾斯親王醫院更高達140%。

公立醫院超負荷3：急症室輪候時間長達兩小時
公立醫院急症室會優先診治被分流為危殆、危急和緊急的病人，同時亦會處理突發意外傷者及危重病人。至於被分流為次緊急或非緊急的病人，平均輪候時間約兩小時。然而最近因疫情關係，有急症室醫生表示，病人一般要等7至8小時才獲安排入院。

私家醫院：輪候時間短 但收費貴
鑒於公立醫院輪候時候長，不少都將目光轉向私家醫院，但又擔心私家醫院收費高昂。我們參考了一些公開的資料，估計不同傷病個案的醫療開支。從表2可見，私家醫院收費動輒數萬至逾百萬，對一般市民而言並非少數目。

表1：12重常見傷病個案的私家醫院收費

    點擊圖片放大

政府推出自願醫保 鼓勵市民使用私營醫療
為了長遠減低公立醫院壓力，政府於2019年出推自願醫保計劃，以扣稅誘因鼓勵市民透過住院保險而使用私營醫療服務。自推出以來，自願醫保保單數目超過100萬張，其中逾半受保人為40歲以下人士。

自願醫保除了包括住院醫療費用外，計劃更進一步涵蓋日間手術、訂明診斷成像檢測（如電腦斷層掃描、磁力共振掃描等）、訂明非手術癌症治療（如放射性治療、化療、標靶治療等）。歡迎讀者利用《保險解碼器》進一步比較自願醫保高端醫保

延伸閱讀：
1. 〈【自願醫保半私家房比較2022】「5星級」自願醫保大激鬥 保障及價格全披露
2. 〈【扣稅自願醫保比較】一年保費少於6,000港元計劃 保障率大比拼

至於私家門診，一般醫療保險並不包括。讀者如有需要，可留意門診保險，其保障除了普通科、專科、中醫門診外，部份更涵蓋X光診斷及化驗、物理治療、跌打。

延伸閱讀：〈【門診保險比較2022】9款產品大比拼 普通科、專科、中醫 收費及保障全披露

 

【文章來源：10Life；原題：公立醫院超負荷 但睇私家醫院又貴 點算好？

10Life是個保險比較平台，為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問，致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素，釐訂保險產品的評分準則，透過客觀的數據分析，計算出保險產品的評分。

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撰文 : Chris Pun 10Life總編輯

欄名 : 保險解碼

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