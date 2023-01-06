SOGO 會員買崇光禮籃95折優惠 雀巢買滿$600減$85   再送可可球穀物棒

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.崇光超市：SOGO Rewards會員買崇光禮籃享95折優惠

新年要送禮，崇光禮籃成首選，即日起至2023年1月24日，崇光銅鑼灣店B2/F崇光超市現正舉行「賀年美食迎新歲」活動，多款禮籃經已強勢列陣。由即日起至2023年1月13日期間，SOGO Rewards會員凡訂購指定崇光禮籃，更可享95折優惠。

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2. 雀巢：買滿600元全單減85元 再送原箱雀巢美祿可可球穀物棒

由即日起至2023年1月8日，購買任何產品折實後滿600元，全單即減85元，再送原箱雀巢美祿可可球穀物棒家庭裝。新會員首次下單還可以再減50元。

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3. 7-11：買指定零食產品滿188元送「Sanrio疊喜茶具」

農曆新年將至，準備禮盒送俾親戚朋友未呢？由1月5日起，於7-Eleven買新年禮盒/指定零食產品滿188元，即送你「Sanrio疊喜茶具」1款。「Sanrio疊喜茶具」1款包括茶壺(約400ml) 同茶杯(約250ml)。有零食又有禮物，送禮好選擇。

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撰文：hket小編

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