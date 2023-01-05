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【港股4日升1200點】汲取2022教訓 4個你不能再犯的投資錯誤

個人增值 12:08 2023/01/05

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近日港股造好，升勢未止，2023首4日已累升逾1200點。想入市撈底？2022年你在投資決策上有出現以下錯誤嗎？為避免2023年再重複出錯，我們應該如何？

Morningstar總結了4點2023年要避免的投資錯誤，並相應提出避免這些錯誤的建議。其中一個最普遍的錯誤就是，大家經常會忽略市場不斷變動的事實，習慣性從歷史中尋找解決方案，而最終未果甚至蒙受損失。市況瞬時萬變，從前奏效的方式在現時不一定適用，歷史只能作為一種參考。

2023年要避免哪些錯誤？
1.過於依賴歷史相關性
第一個要避免的錯誤是過於依賴相關性的歷史定義。我們必須要知道，多元化不單單指兩種資產發展走向相反，也要考慮其他因素的不同，例如投資收益更多。晨星的分析師表示，我們要更多留意多元化的本身，而不僅是沒有關聯性。

例如，在2022年工業板塊各部分都呈正相關，但能源板塊的正向回報與其他部分不同。這時，在自己的投資組合中加入能源板塊的產品就是多元化投資的好選擇。另一個例子就是美元，去年美國國債下跌，但是由於美聯儲和其他央行采取貨幣政策的時間和方式不同，美元大幅升值。

2.以為投資更多資產就是多元化投資
第二個在2023年要避免的錯誤是，很多人認為在自己的投資組合中加入更多的產品就是多元化投資。眾所周知，2022年市場不景，股票市場經歷最糟糕的一年，就算是有潛力的公司都無法在投資組合中起到保護作用。

晨星的高級投資分析師Nicolo Bragazza説道，2022年是典型的一年，無論加入多少投資產品都無法發揮多元化投資的作用。唯一有正向收益的是能源板塊、美元和一些「利基市場」，例如巴西股票。

3.以市場歷史發展作為唯一參考標準
第三個要避免的錯誤是，認為市場發展會不斷重複，所以歷史具有參考意義。晨星分析師解釋道，歷史有一定參考性，但這並不足夠。他用日圓做例子，之前日圓有很好的市場規避能力，但在2022年這並不奏效，由於通脹的飆升，貨幣政策有很大的變化。

4.嘗試預測未來走勢
第四個錯誤就是嘗試預測未來走勢。就連央行有如此强大的經濟預測系統，都會時有出錯，試問我們能做得比央行更好嗎？Bragazza説道，我們花更多心思考慮如何建立自己更有效的投資組合更好。

除了上述Morningstar所總結的4點，其實還有以下這點不可忽略︰

5.操作過於頻繁

過去兩年如果你被市場的短暫情緒所牽動，你可能一無所有，例如在去年10月最恐慌的時候拋售了持倉。如果是長期看好的股票，應當堅持自己的理念，在有財政能力時，逢低買入，並密切注意個股的基本因素有沒有改變，是否仍然值得長揸。

避免這些錯誤的建議
1.要根據自己的投資目標去採取相應的投資方式。
2.要考慮Beta的變化，Beta是對市場最敏感的數字，Beta系數越高，證明風險和波動性越大。
3.要看投資基本面，而非歷史表現。 20世紀初，全球指數主要由金融股和鐵路運輸股組成，現在，科技股和電信股佔主導地位。因此，當中基本原理是完全不同的。
4.為不同的市場情況做好準備，並且接受不確定性。

 

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