【Rolex升值】 勞力士英美售價再炒上 2023年增幅超過3% 四大最受歡迎錶款升幅比較

勞力士在名錶市場的熱度從未倒退，作為瑞士頂級手錶品牌，各個經典款式都持續受到追棒，更被一直認為是保值之選。據彭博報道，新一年才剛開始，美國和英國市場已經沉不住氣，再度推高勞力士價錢。即看英美兩地四款最受歡迎勞力士的價錢增幅:

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瑞士頂級手錶品牌勞力士價格迎來新一輪升浪，據巴克萊銀行分析師指，美國和英國的價格平均上漲了約 2.5%。

今年初最受歡迎的勞力士錶款，在英國和美國的價格自今年(2023年)以來上漲 1% 至略高於 3%不等。分析師指，勞力士的價格在英國平均升約 2.6%，於美國則增加 2.2%。

勞力士通常每年 1 月加價一次，但由於美元走強以及歐洲匯率價格浮動的影響，Submariner 和 Daytona 等錶款在 9 月及11 月份已分別加價兩次。最新的加幅表明勞力士對前景相當有信心，認為加價能應對通脹及盈利的同時，而又不會打擊有關需求。

巴克萊銀行指，加價將令零售商受惠，又指作為美國最大的勞力士經銷商、佔勞力士利潤近一半的瑞士鐘錶集團，將會成為最受惠商家。

巴克萊銀行分析師 Richard Taylor和Pallav Mitta就在客戶備忘錄中指出，行業具吸引力的一個關鍵特徵，就是投資者已經充分預期價格的增長，但銷量仍然未見受任何影響，行業樂見於這樣情況的持續。勞力士去年1月大多數市場提高約 3.5%價格，11月英國的售價再增加 5%，歐洲亦以同樣程度加價，但需求仍然高企。

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