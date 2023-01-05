【實現財自】賺多少錢算財務自由？ 看看自己在7個階段中的哪一個

每個人對財務自由的定義不同，可能是付清貸款是財務自由，可能是支撐日常生活就是財務自由，可能是有更多時間陪伴家人。美國作家、企業家Grant Sabatier 認為擁有金錢不單是讓你買到什麽，而是讓自己的生活擁有更多選擇權。認清自己現時財務狀況才是追求和實現財務自由的第一步，Sabatier將財富自由分成7個階段，看看自己處於哪個階段。

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第一階段：釐清自己情況

第一步是盤點自己財務狀況，清楚自己現在有多少負債，有多少存款，還有自己未來的目標。Sabatier説道，如果不清楚自己的出發點，將永遠無法到達自己想去的終點。



第二階段：自給自足

第二步就是靠自己的能力生存，這意味著，在不借助外力情況下，能夠靠自己的收入來養活自己，例如，不再需要父母的支持。Sabatier 説道，在這個階段，你還有可能是「月光族」或者需要貸款。



第三階段：喘息空間

在這個階段，在支付完生活花銷之餘，還有閑錢可以實現其他目標，例如存應急錢或為退休投資。離開第二個階段，證明自己在財務上獲得更大的自由度，但並不意味著有很優渥的收入，也有可能是「月光族」，因為懂得賺錢的人不一定懂得存錢。



第四階段：穩定發展

到達這個階段的人們已經付清高息的貸款，例如信用卡貸款，並且已經存下能支撐半年生活的應急錢。存下應急錢能幫助自己應對不可測的經濟困難和狀況。Sabatier 説道，在這個階段，你不必擔心自己有一日失去工作或要移居去另一個城市。



還有金融專家曾説道，在計算自己要存多少錢時，要將未來不可遇見的情況都計算在内，不單止計算自己的日常花銷。



第五階段：靈活支配

在第五階段的人們，已經存下至少能支撐兩年生活花銷的存款，Sabatier建議道，這時，你可以更靈活支配自己的錢，例如，你已經可以選擇離開工作一年。其中，自己的存款總額不一定是現金，可以是存款戶口内的餘額，也可以是投資賬戶内的錢。只要能夠讓自己靈活支配的資產，足以讓自己離開工作的都算。



第六階段：財富獨立

Sabatier認為，能夠通過投資收益來過生活的都算實現財富獨立。以上提到的投資收益是指大筆資金在投資組合中產生的利息，還有從出租房屋中獲得的收入，或者這兩種情況都有所獲得的收益。



第七階段：坐擁財富

到達這個階段已經不再擔心錢，所擁有的錢已經遠遠超越生活所需，這已經不是這個階段的人日常生活要擔心的問題。

看看自己處於哪個階段，審視自己的情況，適時調整理財計劃，尋找合適的「進階法」。

責任編輯：梁政琪

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