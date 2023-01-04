【Netflix優惠】7大串流影視平台比較一覽 電訊商最新優惠合集 訂閱送家居寬頻低至0月費

香港人收工後的每日最佳活動，一定少不了安在家中煲劇放鬆，隨著新年開始，來年到底訂閱哪家影視平台，看什麼劇集亦是時候要好好計劃。不要以為一直以來的訂閱方式已是最抵，近期多間電訊商看準影視平台機遇，推出平台訂閱連數據的月費優惠。而網上越來越多的串流平台興起，立即一覽7大串流影視平台比較，一圖對比較Netflix、AppleTV+、Disney+、hmvod、Amazon Prime Video、hulu、HBO GO價錢、及內容特色:

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看過各個平台資訊，即看以下電訊商訂閱串流平台連網上服務等優惠，當中更有低至$0月費送家居寬頻的計劃。

香港寬頻

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登記24個月Disney+(月費$73起)/myTV Gold/Netflix計畫(月費$78起)，可享24個月(月費$0)100M寬頻服務並免安裝費，長達365日最遲生效日期。新登記香港寬頻800M家居寬頻+ NETFLIX 12個月合約共HK$2000(免安裝費)。

現有客戶 Disney+月費$53

登記指定Disney+ 服務計劃，只需每月$53 (原價:$73)，另有 $73月費自由約計劃，毋須簽長約。

新客 5G 月費低至$108 送 24 個月 Disney+

每月只需$108就有10GB 5G本地數據(其後1Mbps任用數據)，免每月$18行政費，再送24個月Disney+ (價值$1,752)並送其他禮品，可選擇登記 $73/月 或 $738/年 計劃。



CSL 5G 及Netflix服務優惠

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- Netflix 及100GB 5G數據 月費HK$468

100GB 5G本地數據

已包括Now E基本組合及Netflix高級(4個裝置)計劃

無限本地通話分鐘

中園內地漫遊數據2GB

中國2,000 Ctub積分

包 Netfix高級計劃

(價值：每月HK$93)

-Netflix 及50GB 5G數據 月費HK$358

50GB 5G本地數據

已包括Now E基本組合及Netflix基本(1個裝置) 計劃

無限本地通話分鐘

中國內地漫遊數據2GB

附送2,000 Club積分

包 Netfix基本計劃

(價值：每月HK$63)

現有csl/ 1O1O客戶 5G x Netflix 優惠

購買每月 5G 本地流動數據 及 Netflix 高級計劃 (價值每月港幣 $93)，「120GB/170GB/320GB 5G 本地流動數據 x Netflix」分別月費為 $168/$268/$318，適用現有 csl/ 1O1O 的指定計劃客戶。

30GB 數據 x Netflix月費 $108

「30GB 本地流動數據 x Netflix」月費 $108，提供每月 30GB 本地流動數據及 Netflix 基本計劃。只適用於現有 csl/ 1O1O 的指定服務計劃的客戶。

-所有計劃須簽訂 24 / 36 個月承諾期

經csl/1010訂閱hmvod月費$48

經csl/1010訂閱hmvod用戶，享首月免費試用，試用後月費$48，原價每月$88。

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1010 5G 及Netflix服務優惠

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5G 100GB Netflix高級計劃(4個裝置) 月費HK$539+$18(行政費)

5G 50GB Netflix標準計劃(1個裝置) 月費HK$419+$18(行政費)

合約承諾期24/36個月 ，更附Now基本組合及其他優惠。

SmarTone

SmarTone分別推出最新hmvod、YouTube Premium同Netflix娛樂組合優惠，詳情如圖:

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於5G網絡下，送出合共98張hmvod 「電影券」 、最多2部裝置同時收看，任睇「會員無限睇」能收看最新荷里活、本地及亞洲高清電影，hmvod原創劇集、外語劇集、兒童節目及綜藝節目。

SUN Mobile: HBO GO+Now頻道 月費$39

SUN Mobile 推出連環娛樂組合，月費$39，承諾期12個月 ，可收看HBO GO、 Viu、ViuTV、 Now 新聞台、Now 直播台及 Now 財經台，隨時看亞洲及歐美電影劇集，每個Now E帳戶更可支援 2個不同裝置同時收看2套不同節目。

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