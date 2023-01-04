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點樣着數辦年貨？ 3大信用卡簽賬回贈高達$1000

精明消費 14:44 2023/01/04

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農曆新年將至，相信大家已經開始置辦年貨，點攞盡著數購物？中銀香港、建行（亞洲）和花旗銀行都推出信用卡簽賬回贈，包含食、買、玩和日常繳費等範疇。新年想換新電器，用Citi信用卡到豐澤買嘢更有高達1000元回贈。

1. 中銀「So Three狂賞派」高達3%現金回贈
即日起至2023年6月30日，中銀推出全面涵蓋日常消費的日日狂賞，每月憑中銀信用卡作以下簽賬，可獲高達3%現金回贈。

登記期：由2023年1月6日至6月30日

網購狂賞
5大商戶類別任何網上簽賬，包括超市百貨、電子產品、娛樂平台、外賣餐飲和機票酒店等，可享高達3%現金回贈。3%現金回贈中包括基本回贈0.4%和額外回贈2.6%。
不包括：以Alipay HK及WeChat Pay HK的簽賬
額外現金回贈上限：每個月最多100元，整個推廣期最多600元。

繳費狂賞
日常生活的任何繳費簽賬都可獲高達3%現金回贈，包括電話費、寬頻費、水費、電費和煤氣費。
不包括：繳付稅務局、銀行或信用卡服務、信貸財務、證券公司及借貸還款等相關繳費的賬單類別、分期繳付賬單、以Alipay HK及WeChat Pay HK的簽賬。
額外現金回贈上限：每個月最多50元，整個推廣期最多300元。

食買玩狂賞
本地或海外實體店每月簽賬滿8000元即可獲高達3%現金回贈，單一簽賬須滿500元或以上。
不包括：網上簽賬及以Alipay HK及WeChat Pay HK的簽賬
額外現金回贈上限：每個月最多250元，整個推廣期最多1500元。

詳情可參閲：按此

2.建行信用卡 食肆及外賣平台 高達11%現金回贈
由2023年1月1日至3月31日，憑eye信用卡登記並於食肆及外賣平台簽賬，可享高達11%現金回贈。

食肆及外賣平台消費9%現金回贈
外賣平台包括：Deliveroo 和 foodpanda

推廣期：由2023年1月1日至2023年3月31日（共分3個階段）
階段1：2023年1月1日至1月31日
階段2：2023年2月1日至2月28日
階段3：2023年3月1日至3月31日
每階段9%現金回贈上限為800元。

網購或拍卡2%現金回贈（即5倍積分）
5倍獎賞積分包括基本積分及額外4倍積分，每個合資格信用卡戶口於每年度（即每年由1月1日至12月31日）可獲之額外積分上限為300,000積分。可用積分兌換現金回贈，兌換率為每25,000積分等於100元現金回贈。

詳情可參閲：按此

3. Citi信用卡× 豐澤 賺高達1000元回贈
踏入新一年，係時候換新電器。即日起至2023年2月28日，用Citi信用卡到豐澤門市或網店買嘢，賺高達500元回贈，來網店用埋Pay with Points憑分扺銷簽賬再賺高達500元回贈。

詳情可參閲：按此

 

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