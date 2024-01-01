新年目標達成率僅8%？ 將目標簡單化 做好4點有助達成

▲ 新年目標達成率僅8%？ 將目標簡單化，做好以下4點，有助達成！

新的一年到了，又到了辭舊迎新的日子，新年新氣象，相信很多人已經開始為新年做計劃，設定新年的新目標。不過，去年的目標都實現了嗎？有調查指出，只有8%的人能實現年初自己設立的目標，也就是90%以上的人都是無法達成自己的目標。為何年度目標總是落空？做好4點，正確設立目標，將目標細緻化、簡單化，才能更好達成目標。



很多人都會在新年給自己設定各種難以完成的目標，包括總是堅持不了的健身減肥計劃、難以實現的升職加薪、數額較大的存款目標及年内難以實現的買車買樓等等。如果曾經自己的新年目標也是這些，并且總是無法實現，也不要灰心，其實很多人都是這樣。根據斯克蘭頓大學（University of Scranton）一項調查顯示，只有8%的人能實現新年自己定下的目標。



為何總是無法實現？

據BBC引述心理學家Rachel Weinstein表示，我們的新年計劃難以實現的部分原因是大家通常都喜歡將自己的目標定得很高，覺得自己在新的一年可以徹底改變，而忽略了每件事都需要一個過程，無法「一步登天」。



將目標定得太高還會導致自己逐漸失去信心，在目標一次次無法實現，經歷一次次失敗後，自己就會更氣餒，甚至來年會抗拒定目標，形成惡性循環。



如何提升目標實現率？

要想成功實現自己的目標，首先要正確設定目標，將目標細緻化、簡單化、階段化，不要妄想自己能一蹴而就，要循序漸進。



1.儘早開始行動

如果有想實現的目標就要儘早開始行動，不要等到新年或某一個節日的時間節點來實現，這只會讓促進「拖延症」，愈拖延，目標實現的機率就會愈低。心理學家Timothy A. Pychyl 説道，「拖延症」不是時間管理出現問題，而是一種心理管理的問題。我們要將心態放平，不要有太多負面情緒，並且馬上執行，這有助於提升目標實現率。



2.降低目標

就像上文所述，很多人難以實現自己的目標是因為將自己目標定得太高、太難，所以要降低自己的目標，在現有基礎上加很小的難度，再逐步增加難度，這樣才能更容易實現目標，又能增强自己的信心。



例如新的一年自己的目標是增加存款，現在每個月會存2000元，那麽新的可以將目標調整為每個月2500元。這樣就更容易實現，自己也能得到滿足感和自信心，才能一直堅持這樣做。等到自己收入更多，再慢慢增加到3000元、4000元，這樣一年就可以存到更可觀的數目。



3.將目標細緻化

很多人定目標會以年為單位，例如今年要存到10萬元，今年要減肥20磅，但一年有12個月，每個月具體要怎樣做才能達到目標？如果只有以年為單位的計劃，就會顯得很空洞，久而久之就會失去執行力，從而導致新年目標落空。



應該將目標細緻到每個月，如果一年要存款10萬元，每個月就要存8300元，這樣就更明確，這樣每個月都會有一個追求的目標，先實現小目標，最後就會發現這些小目標構成大目標。



4.前期要保密

在實現自己目標的前期要先保密，不要告訴身邊人，直至達成目標再分享都不會遲。因為一旦告訴別人，就會得到一定鼓勵，在這些鼓勵的話下，心理就會出現滿足感和成就感，止步於講述，而不是行動，反而不利於後期目標的實現。

責任編輯：廖毅然

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