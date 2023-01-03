【農曆新年2023】新年前好多嘢要準備？ 一個懶人包有齊新春優惠／好去處／換新鈔資訊 精明消費 18:27 2023/01/03 分享： 分享： 還有不夠一個月就到農曆新年。作為中國人最重視的其中一個節日，事前有不少事情需要準備。這個懶人包會分享所有與農曆新年有關的資訊，包括換新鈔、辦年貨優惠等，讓你掌握與農曆新年有關的最新優惠！ 新年派利是攻略 【換新鈔】尚有一個月就到農曆新年？ 三大發鈔行換新鈔安排 【農曆新年2023】各大商場特色利是封 附設計介紹／換領地點／換領方法（更新至2022年12月30日） 【農曆新年2023】新年唔一定派實體利是！ 派e利是抽獎贏1萬元現金 / 足金財神（不斷更新） 新春盆菜及美食優惠 【新年盆菜2023】新年團年食咩好？ 8大精選盆菜推介 免運費/米芝蓮盆菜/送鑄鐵鍋 農曆新年好去處 【農曆新年2023】除咗拜年仲有邊到去？ 農曆新年打卡佈置 【農曆新年2023】3大除夕限定西餐之選 高貴優雅+酒吧格調+地中海風 ＝＝＝＝＝ 邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【農曆新年2023】新年唔一定派實體利是！ 派e利是抽獎贏1萬元現金 / 足金財神（不斷更新） 今日 【農曆新年2023】新年唔一定派實體利是！ 派e利是抽獎贏1萬元現金 / 足金財神（不斷更新） 【送舊迎新】大掃除一屋舊書想回收？ 太古舊書義賣 即日起至1月31日40個回收點 今日 【送舊迎新】大掃除一屋舊書想回收？ 太古舊書義賣 即日起至1月31日40個回收點 【新年盆菜2023】新年團年食咩好？ 8大精選盆菜推介 免運費/米芝蓮盆菜/送鑄鐵鍋 今日 【新年盆菜2023】新年團年食咩好？ 8大精選盆菜推介 免運費/米芝蓮盆菜/送鑄鐵鍋 【農曆新年2023】除咗拜年仲有邊到去？ 農曆新年打卡佈置 今日 【農曆新年2023】除咗拜年仲有邊到去？ 農曆新年打卡佈置 【百佳易賞錢】實體卡3月起唔用得? 電子App合併卡教學 三步找回帳號 附最新優惠合集 今日 【百佳易賞錢】實體卡3月起唔用得? 電子App合併卡教學 三步找回帳號 附最新優惠合集 中銀香港（02388） 渣打集團（02888） 滙豐控股（00005） 餐廳情報 著數優惠 盆菜 好去處 美食 農曆新年