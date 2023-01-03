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【農曆新年2023】新年前好多嘢要準備？ 一個懶人包有齊新春優惠／好去處／換新鈔資訊

精明消費 18:27 2023/01/03

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還有不夠一個月就到農曆新年。作為中國人最重視的其中一個節日，事前有不少事情需要準備。這個懶人包會分享所有與農曆新年有關的資訊，包括換新鈔、辦年貨優惠等，讓你掌握與農曆新年有關的最新優惠！

 

新年派利是攻略

新春盆菜及美食優惠

農曆新年好去處

 

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欄名 : 消費錦囊

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