財仔借貸上限降至48厘 債主 / 債仔都唔易做？ 避免高利貸陷阱的6個方法

在加息周期中，銀行的稅貸年利率在近月都有所上調，私人貸款不再像以往那麼平，但有一個行業卻是「斯人獨憔悴」，那就是高利貸。政府在2022年通過法例，財務公司的法定貸款利率上限將由年息60厘下調至48厘；敲詐性利率（即法庭在顧及有關情況後，可重新商議該宗交易）的門檻則由年息48厘下調至36厘。經修訂的《條例》已於2022年12月30日生效。

不過，目前銀行的稅貸最低有1厘多，最高也在10厘以內，相比之下，財務公司的48厘上限仍然是極高水平，面對48厘的貨款，借款人即使能按期還款，利息也是相當昂貴；如果未能依時還款，利息隨時比本金還要多。

過去一年環球經濟急劇轉變，許多我們過往以為不會發生的事都發生了。今天縱使你對自己的財務現狀感到安心，但難保會有任何意料之外的事發生，我們該如何避免陷入高息貸款的困境？

一、避免借貸

最好的方法仍是避免借貸，維持債務自由。當然，香港人難免會使用信用卡，或背負着按揭貸款，不過除這兩項生活必需，盡可能避免借私人貸款。如果要借，每月還款額只可佔自己收入的小部分，以確保能依時還款。

二、維持良好信貸評級

只要各項債務能依時償還，你的信貸評級便能維持良好級別。只有維持良好的信貸評級，在面對突發開支、不得不借私人貸款時，才可以向銀行爭取較低利率，未至於要向利息較高的財務公司借貸。

三、向銀行借 / 找信譽良好的財務公司

如上所述，如果必需要借貸，條件許可下，先選擇持牌銀行，如果不得已要向財務公司借款，也要找信譽良好的。事實上，政府的網站有列出「放債人牌照持有人」的名單可供參考。

四、小心宣傳標題

許多銀行或財務公司的宣傳標題，標榜最低年利率多少厘，事實上你未必能拿到這個最優惠的利率，因為實際還要視乎你的職業、收入、信貸評級等等；另外，廣告宣傳中的年利率，可能是包含了一些有條件的折扣或回贈，未必等於實際的每月還款額。凡此種種，借貸人都要再三核對條款。

五、每期準時還款

如果別無他法之下選擇向高利息的財務公司借貸，唯一的方法就是每期準時還款，在還款期間不要再令自己陷入財務危機，例如胡亂花費、短炒股票等等，避免要再借高息貸款。

六、避免「卡冚卡」、「數冚數」

信用卡戶口應避免「卡冚卡」，私人貸款也應避免「數冚數」，樓按更應避免「三按」、「四按」甚至更多。許多破產的案例都是這樣而來，借款人發現自己無法依時還款，於是向B銀行借貸以還清A銀行的款項，結果只會令自己泥足深陷。

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