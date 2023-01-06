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Dior Men首飾設計師在港開專門店　Ambush潮牌中環駕到

博客 11:09 2023/01/06

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時裝集團I.T近年可謂流年不利，去年9月被地產商入稟追討租金額高達近1,800萬元，但轉一個頭卻見集團在中環置地廣場地庫開設多間店舖，例如Mihara Yasuhiro、SOPH.和今日介紹的Ambush等，暫且不研究I.T盤生意點計算，但對消費者來說，有一個品牌登陸香港開店是一件好事。

剛在在置地廣場開設Ambush專門店。（圖片品牌提供）

本地首間Ambush專門店，天花飾有圓潤曲綫、圓頂形燈光和圓形 LED 燈，就好像宇宙一樣。（圖片品牌提供）

Ambush由來自韓國的Yoon Ahn主理，她雖在韓國出生，卻在美國長大，而成名的地方卻是在東京，前身是平面設計師的她，沒有修讀過正統的時裝課程，單靠多元化的背景造就了獨特的眼光，叫她在街頭文化當道的今天，既推出首飾系列，同時也衍生到服裝系列。

Ambush設計師Yoon Ahn。（圖片品牌ig）

當然，一提到Ambush就不得不提品牌以創作有趣的首飾而獲得時尚界的注意，那些以衫夾造型的耳環、尼龍索帶般的銀手鈪，都是市場上不可多得的飾物，難怪當Kim Jones當上Dior Men的創作總監需要「埋班」時，都立即徵召Yoon Ahn成為Dior Men的首飾設計師。

Ambush以設計首飾起家，店內自然不缺這方面的產品。（圖片品牌提供）

產品上自然少不了以A字為首的商標。（圖片品牌提供）

男女裝落齊，設計風格以街頭風為主，因此oversized的服裝佔主導。（圖片品牌提供）

今天Ambush在港終於有自己的專門店，店內落齊品牌男女裝和首飾系列，除了街頭必備的衞衣外，不少服裝更以主流的oversized為主，牌標誌性的A字貫穿品牌的配飾和手袋系列，對一早已是品牌的忠心客戶來說，新店肯定是朝聖的地點。

地址：中環置地廣場地庫shop B1舖（2986 3868）
備註：所有產品售價待定

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撰文 : 何偉雄

欄名 : 型男玩物誌

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