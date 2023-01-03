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【投資調查】香港富裕投資者今年擬減持股票　轉投虛擬資產以分散資產組合

個人增值 17:53 2023/01/03

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渣打銀行最新調查發現在高通脹情況下，香港富裕投資者改變資產配置，由持有現金及股票轉移至新興資產類別，例如可持續投資產品及虛擬資產。調查結果顯示54%的香港投資者積極管理其財富及會改變投資策略，以應對現時不明朗的市場環境。

擬減持現金比重至17.5%
為抵禦高通脹，55%的香港投資者表示2023年計劃減持現金，故此資產配置當中現金的比重預計將由2022年的23.3%下降至2023年的17.5%。由於市場比較波動，投資者亦計劃減持股票，資產配置中股票的比例將由2022年的17.8%下跌至2023年的12.9%。

調查同時發現投資者在重新配置資產時，會考慮加入新興資產類別以分散投資。在香港，6成投資者已參與可持續投資，主要原因包括「相信有必要投資於未來」、「參與為環境及社會帶來好處的投資能讓他們感覺良好」，以及「化石燃料價格上升，增加了他們對綠色能源的信心」。同時，45%受訪的香港投資者表示來年將增加投資於可持續投資產品。

儘管近日加密貨幣市場出現風波，調查發現近一半受訪香港投資者已投資虛擬資產，而「分散資產組合」及「他人在投資虛擬資產獲得的可觀回報」亦成為超過5成投資者計劃增加投資虛擬資產的部分原因。

《財富預期2022報告》（Wealth Expectancy Report 2022）涵蓋包括香港在內的14個位於亞洲、非洲及中東增長市場，當中訪問了15,000名新晉富裕、富裕及高淨值投資者，以了解他們在面對不確定的市場前景下如何管理其財富。

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