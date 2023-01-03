【美元走弱？】通脹回軟的一年 美元走弱仍言之尚早

進入新的一年總有不同的憧憬。雖然市場的延續性不會因為我們的年曆而改變，但很明顯地，2023年和2022年的市況有一點不同，就是在2022年末已經開始見到通脹回落，使2023年的市場將由去年的通脹時期轉到通脹回落的階段。所以進入新的一年，投資者要考慮的主要課題就是通脹是否回軟。這對美聯儲的加息路徑有重要影響，而美聯儲的加息路徑就直接影響了美元的強弱，美元的強弱對新一年的資產配置則有不同的含意。

失業率上升才有望改變貨幣政策

商品價格的回落以及各領先指標都指向經濟正在下行，加上進入新一年，尤其第一季後期開始，相比去年的高通脹基數效應將出現，都使人相信通脹於2023年應該處於回落的趨勢，只是回落的速度與水平難以準確掌握。以目前美國失業率之低，代表持續性較高的工資通脹及消費相關的服務通脹將會維持一段時間。由於美聯儲傳統上考慮就業與通脹的關係多於領先指標因素，所以筆者相信美聯儲將繼續加息，直到確信通脹將走向2%目標水平，這包括要見到失業率上升、工資增長放緩，才有機會改變政策。

僅憑歷史經驗，很少能準確判斷經濟與通脹的走向，但由於通脹韌性高，美聯儲由去年落後於通脹曲線的政策，改變為領先通脹。為保護市場信用，美聯儲今年應會先確保通脹回落，方會改變利率政策，所以美聯儲目前仍然處於加息週期之中，問題是未來加息的幅度與次數為多少。目前利率期貨顯示，市場預期美聯儲將於2月及3月加息0.25%，使聯邦基金利率上限到達5%，但這卻稍低於最新的利率點陣圖對2023年的利率中位數5.125%的預期。由於市場已廣泛預期今年通脹回軟，相信這差異不會改變美元去年已經見頂的大方向，惟市場需要等待未來的通脹數據、今個星期五公佈的最新就業數據的變化，以及反映經濟增長的數據等，才會為市場製造新的波幅。

即使加息完結 不代表美元走弱

市場上一向有「美元微笑」的理論，簡單來說，是美聯儲加息比其他地區多的時候將支持美元；而環球經濟差的時候，資金仍然流入美元避險而支持美元。目前即使美聯儲加息週期即將完結，但美元正式走弱，仍然需要環球經濟有明顯增長才能發生，因為只有環球經濟明顯反彈，資金才會真正流出美元。但在成熟市場仍面對一定衰退風險之時，貨幣政策仍處於控制經濟增長從而降低通脹的階段，因此預期美元至少於上半年仍然反覆。

【關於作者】高耀豪為中銀香港個人數字金融產品部財富策略及分析處資深財富策略師，擁有豐富投資及財務策劃知識和經驗，以環球宏觀因素結合技術分析追蹤市場變化，掌握股票、債券、外匯、商品等市場走勢，協助投資者捕捉機遇。

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