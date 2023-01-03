  • 18°C
香港時間 : 2023103日 (週二) 17:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【送舊迎新】大掃除一屋舊書想回收？ 太古舊書義賣 即日起至1月31日40個回收點

精明消費 16:32 2023/01/03

分享：

分享：

踏入新一年，再加上月底是農曆新年，相信不少人都會來個大掃除，來一個去舊迎新。如果家中有很多舊書，又不想丟棄造成浪費，可以怎樣做？由太古地產贊助的「書出愛心 十元義賣」在即日起至1月31日，進行為期一個月的書籍回收大行動。

回收活動設有40個收書點，包括設置於太古地產管理之商場及辦公樓、香港小童群益會及義務工作發展局轄下部份服務中心，收書地點遍佈港九新界。

不過，捐書前要詳細閱讀「收書準則」，只有保存良好及適合義賣的書籍才可拿到收書點作回收。

■40個收書點一覽■

    點擊圖片放大
    +3
    +2

■收書準則■

    點擊圖片放大
    +2

至於義賣活動則分兩個時期，首先會在2023年3月1日至31日舉行網上義賣，售賣兒童及青少年書籍。實體書籍義賣則會分別在4月20至23日，以及4月27至30日在鰂魚涌太古坊舉行，為期8日。

活動籌得善款將悉數用作支持香港小童群益會的「群益寶庫」計劃，以及義務工作發展局推動義務工作的持續發展。於2022年就有接近250個基層家庭受惠於「群益寶庫」計劃，獲經濟援助以應付緊急開支、日常生活所需及學習資源等。

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

【新年盆菜2023】新年團年食咩好？ 8大精選盆菜推介 免運費/米芝蓮盆菜/送鑄鐵鍋
今日
【新年盆菜2023】新年團年食咩好？ 8大精選盆菜推介 免運費/米芝蓮盆菜/送鑄鐵鍋
【農曆新年2023】除咗拜年仲有邊到去？　農曆新年打卡佈置
今日
【農曆新年2023】除咗拜年仲有邊到去？　農曆新年打卡佈置
【百佳易賞錢】實體卡3月起唔用得? 電子App合併卡教學 三步找回帳號 附最新優惠合集
今日
【百佳易賞錢】實體卡3月起唔用得? 電子App合併卡教學 三步找回帳號 附最新優惠合集
【好去處】KKday澳門旅遊現金券半價　抵玩TeamLab、摩天輪及酒店自助餐
2023/01/02
【好去處】KKday澳門旅遊現金券半價　抵玩TeamLab、摩天輪及酒店自助餐
一田 X 韓國 No.1 電飯煲 CUCKOO 印花換領廚房小家電低至 21 折
2023/01/02
一田 X 韓國 No.1 電飯煲 CUCKOO 印花換領廚房小家電低至 21 折
太古 商場 商場活動 可持續發展 閱讀 太古地產

下一篇文章

【新年盆菜2023】新年團年食咩好？ 8大精選盆菜推介 免運費/米芝蓮盆菜/送鑄鐵鍋
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

Holly Brown中環店炒雪糕第二杯半價 Lady M Melody新春糖果禮盒早鳥優惠
Holly Brown中環店炒雪糕第二杯半價 Lady M Melody新春糖果禮盒早鳥優惠
【新年盆菜2023】新年團年食咩好？ 8大精選盆菜推介 免運費/米芝蓮盆菜/送鑄鐵鍋
【新年盆菜2023】新年團年食咩好？ 8大精選盆菜推介 免運費/米芝蓮盆菜/送鑄鐵鍋
【消費優惠】將藍隧道開通將軍澳中心推消費月　送高達$1,630贈券及8小時免費泊車券
【消費優惠】將藍隧道開通將軍澳中心推消費月　送高達$1,630贈券及8小時免費泊車券
【百佳易賞錢】實體卡3月起唔用得? 電子App合併卡教學 三步找回帳號 附最新優惠合集
【百佳易賞錢】實體卡3月起唔用得? 電子App合併卡教學 三步找回帳號 附最新優惠合集
【好去處】KKday澳門旅遊現金券半價　抵玩TeamLab、摩天輪及酒店自助餐
【好去處】KKday澳門旅遊現金券半價　抵玩TeamLab、摩天輪及酒店自助餐
【交稅2022】交稅賺現金回贈1500元/ 3萬yuu分/ $8888免找換簽賬額 各銀行優惠一覽
【交稅2022】交稅賺現金回贈1500元/ 3萬yuu分/ $8888免找換簽賬額 各銀行優惠一覽
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款