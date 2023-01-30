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【最後召集】大掃除一屋舊書想回收？ 太古舊書義賣 即日起至1月31日40個回收點

精明消費 16:35 2023/01/30

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踏入新一年，再加上月底是農曆新年，相信不少人都會來個大掃除，來一個去舊迎新。如果家中有很多舊書，又不想丟棄造成浪費，可以怎樣做？由太古地產贊助的「書出愛心 十元義賣」在即日起至1月31日，進行為期一個月的書籍回收大行動。

回收活動設有40個收書點，包括設置於太古地產管理之商場及辦公樓、香港小童群益會及義務工作發展局轄下部份服務中心，收書地點遍佈港九新界。

不過，捐書前要詳細閱讀「收書準則」，只有保存良好及適合義賣的書籍才可拿到收書點作回收。

■40個收書點一覽■

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    +3
    +2

■收書準則■

    點擊圖片放大
    +2

至於義賣活動則分兩個時期，首先會在2023年3月1日至31日舉行網上義賣，售賣兒童及青少年書籍。實體書籍義賣則會分別在4月20至23日，以及4月27至30日在鰂魚涌太古坊舉行，為期8日。

活動籌得善款將悉數用作支持香港小童群益會的「群益寶庫」計劃，以及義務工作發展局推動義務工作的持續發展。於2022年就有接近250個基層家庭受惠於「群益寶庫」計劃，獲經濟援助以應付緊急開支、日常生活所需及學習資源等。

＝＝＝＝＝

【開市追揸沽】港、美股1月短綫部署 前瞻電動車、科技股走勢

 

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