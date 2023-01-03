【新年盆菜2023】新年團年食咩好？ 8大精選盆菜推介 免運費/米芝蓮盆菜/送鑄鐵鍋

農曆新年將至，團年飯食咩好？想必很多人都會選擇新年盆菜，一盆有多樣美食集合，最適合同家人一起享用。現時不少餐廳和酒店都推出各式各樣盆菜款式，傳統得來又有新意，多間餐廳更有免運費優惠。以下精選8大盆菜推介，挑選最適合的一款。

1.張公館



張公館推出「鮑參翅肚．金牌盆菜」（優惠價1888元，4位用）選用南非10頭鮑、日本刺參、紅燒鮑翅、12頭花膠片及大澳大金蠔等18款矜貴食材獨家秘製。除離島及部分偏遠地區外，指定送遞範圍內提供送遞服務，并且免運費，不過要注意要提早2日預訂盆菜。

預訂注意：須提前2日預訂

預訂／查詢: 8118 0077

地點：銅鑼灣登龍街18號 V Point 29樓

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2. JW萬豪酒店萬豪金殿



JW萬豪酒店米芝蓮星級中餐廳萬豪金殿推出外賣盆菜，盆菜中包括多款上乘食材，包括包括澳洲海參、三十三頭南非吉品鮑魚、髮菜、鵝掌、花菇、瑤柱甫、茶燻平原雞（半隻）、燒鵝（半隻）、蝦籽六頭虎蝦球、髮菜鯪魚鮮腐竹扎、新鮮豬碲筋、竹笙、魚肚、柚皮、白蘿蔔、日本豆腐、津膽及百花釀羊肚菌。盆菜以原個鑄鐵鍋盛載，享用過後可保留重用。

價目：六位起價目為5,928元；額外每位888元

預訂注意：須提前4日預訂

預訂：按此

提取時間：中午12：00-下午3：00 或 晚上6：00-10：00

地址：金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店3樓

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3. 豐食 FEAST

即日起至2023年1月31日期間，凡訂購任何新年盆菜及中菜外賣到會套餐，即可享有88折及免運費優惠。花膠金蠔三重奏豐食盆菜配古法醬油雞，三重味區包括第1重鮑汁海味區；第2重雞湯鮮味區；第3重醬香南乳區。

預訂詳情：按此

新年盆菜預訂優惠：

訂購即享88折優惠

以優惠價134元加購紅燒鮑魚6隻（原價168元）

以8折加購指定單點美食

免費回贈總值500元餐飲現金券

免運費 ▼ 點擊圖片放大

4.唐宮小聚

即日起至2023年2月5日，一直好受歡迎的小聚聚寶盆回歸，有2人份同6人份，可以堂食或外賣。一煲有齊鮑魚、花膠、大蝦、燻魚、鹹雞、瑤柱等等，超過十款食材。

預訂：建議最少提前2日

[唐宮小聚 中環店]

電話：3568 9666

外賣專線：5710 7622

營業時間：11:30 – 15:30 | 17:30 – 22:00

[唐宮小聚 尖沙咀店]

電話：3168 1362

外賣專線：6651 7622

營業時間：11:30 – 16:30 | 17:30 – 22:00

[唐宮小聚 荃灣店]

電話：2808 0910 / 2808 0981

外賣專線：6659 7622

營業時間：11:30 – 16:30 | 17:30 – 22:00

[唐宮小聚 沙田店]

電話：2625 0009

外賣專線：5715 7622

營業時間：11:30 – 16:30 | 17:30 – 22:00

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5.海景嘉福酒店海景軒



海景軒再度推出盆菜，精選18款食材，用上南非五頭鮑魚、澳洲豬婆海參、頭抽大花蝦、沙井蠔豉、日本瑤柱、新鮮龍崗豉油雞、自家製燒鴨及燒腩肉、鮑魚汁炆豬手 、香滑鯪魚球及蠔油花菇等。

早鳥優惠

於2023年1月13日或之前於網上商店訂購可享200元折扣優惠。

換領詳情

自取

地點：尖沙咀麼地道70號海景嘉福洲際酒店B2層 - 海景軒

送遞

九龍區：300元 | 新界區：450元 | 港島區：450元

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6.永華日常

永華日常推出「極品盆菜(6位用)」，當中包括口感豐富嘅鮑魚、秘製蝦籽柚皮、招牌鮮蝦雲吞、鮮蝦水餃等十多款美食，優惠價768元(正價1048元)。



預訂注意：須於1天前預訂，每日下午3時正前截單

領取盆菜日期：即日起至2023年2月5日

分店：

香港灣仔利東街地下G22-23號舖（總店） (電話: 2686 9887)

九龍九龍灣淘大商場1期地下G143-162號舖 (電話: 2686 8879)

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7.Chum Rest

ChumRest推出7款不同賀年手工盆菜，全港送貨免運費。

新春限定優惠：

頭100位WhatsApp訂購賀年盆菜，即可獲得(原價119元)麻辣鷄煲(原煲加熱)1煲

7天前預訂送本地黑毛豬肉餅一盒

盆菜預訂詳情：按此

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8.北角海逸酒店

北角海逸酒店節慶盆菜高達9折優惠，4人份的盆菜只售979元，即人均245元左右，當中包括鮑魚、花膠、虎蝦、金蠔、瑤柱、冬菇、腩肉、鵝掌及豉油雞等。

換領時間：10:00am-12:00nn、03:00pm-10:00pm

地址：北角英皇道665號北角海逸酒店2樓

電話：2185 2155

預訂詳情：按此



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