【百佳易賞錢】實體卡3月起唔用得? 電子App合併卡教學 三步找回帳號 附最新優惠合集

不少人到百佳屈臣氏購物，會帶著易賞錢實體卡，有時要在錢包翻找一輪才能找到出來，迷你版的卡更易丟失，試過遺失會員卡的朋友更多不勝數，有些人在網上苦訴補發新卡要收30元行政費用。雖然知道可以網上申請開新的戶口，但是一直儲分都在用的卡又不想換，易賞錢更宣佈實體卡將於3月1日起無法使用，應該如何是好? 其實易賞錢實體卡有轉電子化的服務，讓你繼續保留積分換獎賞

本身沒有易賞錢App會員的人需要先行做注冊，不知自己本身有沒有App會員，下列一文教你如何把實體卡合併到App: 如下圖在易賞錢網站或手機App內填寫實體卡上的編號或手機號碼，查看結果，即使只有手機號碼亦能查找。如果你已經是會員，系統會告訴你，如果你不記得登入密碼，可以透過「忘記密碼」收到密碼提示，登入儲分。

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假如未成為會員，下列一圖詳細教你如何把實體卡加到App內:

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易賞錢於香港之商店每港幣5元之折實購買金額消費可獲1分奬賞積分 (屈臣氏酒窖除外) ；於豐澤或SU-PA-DE-PA之百貨部每港幣10元之折實購買金額消費可獲1分奬賞積分。兌換率為每50獎賞積分當作港幣1元現金付款。大家購物時不妨留意金額是否到達5蚊，要留意毫子位及不足5元都不會轉換為積分獎賞。



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升級電子儲分帳戶，更能同時綁定信用卡及8達通等卡，享受更多獎賞。

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連結八達通到易賞錢App ，於百佳﹑屈臣氏及豐澤消費賺取積及享受獨家會員獎賞，

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於2022年12月30日至2023年2月2日期間，易賞錢 APP 會員於屈臣氐門市或網店購物滿$388或以上即可+$1換購「 miffy新年屈都有利是封 」1套，包括2個利是封及2個揮春利是封。

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於2022年12月30日至2023年2月2日期間，易賞錢會員購買電子賀年禮券滿$300可享9折 ; 滿$600享85折。

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