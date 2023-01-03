【農曆新年2023】除咗拜年仲有邊到去？ 農曆新年打卡佈置（不斷更新）

月底將會是農曆新年，除了到親朋好友家拜年之外，亦可以趁着放假期間周圍閒逛。不少地方如商場都會有精緻的新春佈置，適合一家大細或情侶打卡！

（最新加入「life@KCC x Mia Charro 新春兔兔「森」度遊」詳情）

北角海濱花園

2023年1月9日至3月15日期間，位於北角匯對出、北角碼頭旁的綠化地段的北角海濱花園，將化身新春火紅波波草園 -- 《地膚之森》園藝裝置，市民可免費遊走其中。

是次園藝裝置獲日本國營常陸海濱公園官方認證，以茨城縣人氣波波草花海為藍本，在北角海濱花園築起有「世界十大浪漫花田」美譽的波波草園「地膚之森」，。地膚，亦稱為「波波草」，圓潤可愛，花語為夫妻圓滿。適逢2023年為雙春兼閏月婚嫁大好年，花海更以愛侶熱捧的日式小教堂為靈感，特設玻璃教堂和光影「球」愛等裝置。

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黃大仙中心

黃大仙中心今個新春佳節與「麻雀獻藝」攜手呈獻「雀藝－尋覓麻雀美學」主題活動，與大家了解麻雀製作工藝這項非物質文化遺產項目。

活動展出極具歷史價值的麻雀珍品，包括具百年歷史的稀有牛骨手雕麻雀、1970年代的竹背日本麻雀牌、多副稀有的香港手雕麻雀牌，以及彌足珍貴的珍藏圖錄及書籍。

黃大仙中心北館設有3米高的巨型立體麻雀打卡裝置，「雀」友可在此感受筒、索、萬及番子一眾「喜雀」帶來的閃耀祝福。另外，亦可以走進「雀祝傳情」WhatsApp手機貼圖製作站，以個人頭像配上自由挑選的吉祥語句及相框，製作成滿載祝福的WhatsApp貼圖揮春，廣發親友，送上別開生面的新春祝賀。

黃大仙中心「雀藝－尋覓麻雀美學」主題活動

活動日期：2022年12月30日至2023年2月5日

活動時間：上午11時至晚上8時

活動地點：黃大仙中心北館

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新都會廣場

今個農曆新年及情人節，新都會廣場於2023年1月13日至3月5日期間，參照日本驛站的設計，取其象徵等候幸福到臨的寓意，於商場L3露天廣場構建三座色彩絢麗的水果站，起用嫣紅的士多啤梨取其諧音事事順利、澄黃的菠蘿寓意豐衣足食，以及青綠的蜜瓜包令甜蜜愛情之意，締造浪漫溫馨打卡位。

商場L4露天廣場更設有士多啤梨園供市民打卡之餘，並帶來春回大地的新氣象，送上鴻運當頭、永結同心的祝願。

為迎接甜蜜情人節的來臨，新都會廣場將於2月中旬在L3露天廣場設置別具特色的戶外星空影院，情侶可在滿天星宿下一邊欣賞浪漫的電影，一邊品嚐美食，歡度溫馨時光。商場同時推出士多啤梨導賞團及工作坊，讓愛侶為身邊人製作濃情蜜意的小禮物。

新都會廣場「果藝甜園」佈置

活動日期：2023年1月13日至3月5日

活動時間：上午10時 – 晚上10時

地點：新都會廣場L3-L4露天廣場

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MOKO新世紀廣場

於2023年1月12日至2月14日期間，漫天春櫻將佈滿MOKO 中庭及一樓長廊。MOKO聯乘「日系本地」插畫Mr. Japin呈獻「春日櫻花緣」日系主題佈置，重現大家熟悉的日本場景及事物，打造新春結緣四大打卡位。

另外，記得亦要到一樓長廊的浪漫櫻花小路，3米高櫻花樹配以可愛造型的吉祥物，可輕易拍出日系打卡相。

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life@KCC

由2023年1月3日至2月28日，life@KCC邀請西班牙人氣森林系插畫師Mia將搖身一變成7大新春花森林秘景，並由兔年的主角小野兔擔任領隊，與大家展開一場【新春兔兔「森」度遊】！

另外，在場內消費指定金額換領療癒可愛的Mia Charro精品；新春「森」思市集為大家精心搜羅多位本土職人的手藝創作、天然產品及手工食品，方便大家挑選別具心思的賀年禮品；想親手為摰愛製作與別不同的新年開運禮物，可以參加春日「森」思工作坊，送上心意祝福。

新春「森」思市集 日期：2023年1月13-15、20-21及27-29日

時間：中午12時至下午7時

地點：life@KCC 3樓

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