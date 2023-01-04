港鐵新春大抽獎 送全年免費車票 運動家年尾優惠 低至7折

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 港鐵：新春大抽獎 送388張港鐵全年免費車票

MTR Mobile登記用戶於即日起至1月31日，每日早上9時至下午6時期間登入MTR Mobile並進入【新春賞．全年免費搭】活動頁面，即可參加抽獎，有機會贏取港鐵全年免費車票一張，活動共送出388張港鐵全年免費車票。

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2. 運動家：年尾優惠 低至7折

農曆新年將至，踏入新年，當然要送舊迎新，買新衫新褲。運動家推出年尾優惠，各大精選品牌折扣低至7折。

精選優惠一覽

Adidas：購買指定正價鞋類、服裝或袋款1件8折、2件或以上75折優惠

NIKE：購買指定正價鞋類、服裝或袋款1件8折；減價鞋類、服裝或袋款2件或以上再享額外9折優惠

PUMA：購買指定正價鞋類或服裝1件8折、2件或以上75折優惠；減價鞋類或服裝2件或以上再享額外8折優惠

Timberland：購買指定正價產品 (鞋類/服裝/配件) 7折優惠

TheNorthFace：購買指定正價鞋類或服裝享8折優惠、配件類產品9折優惠

HOKA、KEEN、MERRELL、TEVA、MIZUNO、NewBalance：購買指定正價產品享8折優惠

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3.聖安娜：戚風卷系列甜品 第二件半價

即日起至1月11日，購買2件戚風卷系列甜品，第2件即享半價優惠.

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撰文：hket小編

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