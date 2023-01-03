港人賭態大公開 月入4萬元最愛賭博？僅一成人賭錢為贏錢 兩成人首次賭齡不足10歲

香港人經常說無論發生什麼事最重要是「馬照跑」，可見博彩對於本地來說是重要的活動，不過近日就有調查顯示，港人賭博比率近20年來一直下降，由2005年的8成，降至去年的不足4成，另外亦發現戒賭熱線雖然有近7成人認識，但只有僅0.3%受訪者曾致電熱線。調查亦發現，填寫首次賭博年齡的人中，有高達兩成人不足10歲。

另外不難看出香港人不同年齡層及行業的人，各有偏好的賭博活動，而參與賭博活動的原因，只有12%的人回答是為了贏錢，不禁令人重新理解賭博的意義，詳情如下圖所列 ：

香港人的賭態

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僅0.3%人致電183 4633戒賭

大部分受訪者（72.9%）認識平和基金設立的戒賭熱線。但當中只有4位受訪者（0.3%）曾聯絡熱線，其中3人同意熱線服務有用，但另一名受訪者則表示非常不同意。

首次參與賭博的年齡

調查反映，共186位學生過去一年曾參與賭博活動，並填報首次參與賭博年齡，當中40位中學生（21.5%）表示10歲前首次參與賭博。另有143位學生（76.9%）表示在10至17歲開始賭博。

月入4萬最愛賭博

至於按就業狀態而言，僱主的賭博比率最高，達到59%，其次為自僱人士(48%)； 投注喜好方面，賭博人士之中，學生最大機會參與社交賭博（佔83%），僱員或退休人士最大機會選擇投注馬會賽馬，分別有42%至 43%，失業人士最大機會在賭波（33%）。另外，月入4萬至4.5萬人士的賭博比率最高，由60至62%不等，為最多參與賭博的收入層。

港人最愛六合彩和社交賭博

港人最常參與的賭博不是買馬也不是足球，最多受訪者參與的賭博活動分別為六合彩和社交賭博（例如打麻雀和撲克）；而中學生參與的賭博活動則主要為社交賭博。數據顯示，馬會賽馬博彩及足球博彩的投注金額中位數最高，為每月 201 至 500 港元，其次是社交賭博及六合彩，其投注金額中位數為每月 51 至 100 港元。

賭博比率持續下降

平和基金委託香港大學（港大）進行「香港人參與賭博活動情況」研究，根據2021數據資料顯示，香港人參與賭博活動（即在過去一年有參與賭博活動）的比率為39.5%，低於2016年的61.5%，與2005年80.4%相比有明顯下降趨勢。

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